Sanità, il Dg dell’Asp in tour tra i poliambulatori per consegnare i nuovi elettromedicali

Avvicinare i servizi sanitari ai cittadini, rendendoli più capillari e presenti nei luoghi in cui le persone vivono. È questo l’obiettivo dell’Azienda sanitaria provinciale di Enna che, in questi giorni, sta consegnando nuovi elettromedicali ai poliambulatori del territorio provinciale. Il direttore generale dell’Asp, Mario Zappia, ha avviato un tour nelle strutture sanitarie per consegnare personalmente le nuove apparecchiature, acquistate per migliorare e implementare i servizi offerti alla popolazione.





L’iniziativa ha un duplice obiettivo: rinnovare la dotazione tecnologica dei poliambulatori e consentire al vertice aziendale di verificare direttamente lo stato delle strutture e la qualità dei servizi erogati. Accompagnato dai direttori di distretto, Zappia incontrerà anche i sindaci dei Comuni interessati per raccogliere le esigenze dei territori e rafforzare il confronto con le amministrazioni locali nella programmazione dei servizi sanitari.





Le prime tappe hanno interessato i poliambulatori di Centuripe e Catenanuova, dove il direttore generale ha incontrato i rispettivi sindaci, confrontandosi sulle possibili azioni per migliorare l’offerta della sanità di prossimità.





“Con apparecchi nuovi non si risolvono tutti i problemi – ha dichiarato Zappia – servono medici e risorse, e noi siamo continuamente al lavoro per reperire gli uni e le altre”.





Il direttore generale ha sottolineato come il rinnovo delle dotazioni tecnologiche rappresenti un passo importante, ma debba procedere parallelamente al potenziamento del personale e al reperimento delle risorse necessarie al funzionamento delle strutture.





Zappia ha infine rivolto un ringraziamento al Servizio Provveditorato per il lavoro svolto nell’acquisto delle apparecchiature, precisando che gli investimenti proseguiranno con l’obiettivo di rendere la sanità territoriale ennese sempre più vicina, accessibile e rispondente ai bisogni dei cittadini.



