Nicosia, Arianna De Luca confermata in ANCI Giovani Sicilia e referente provinciale di Enna

La consigliera comunale di Nicosia Arianna De Luca è stata confermata componente di ANCI Giovani Sicilia e referente provinciale di Enna all’interno della Commissione regionale per le Politiche giovanili di ANCI Sicilia. La riconferma segue la sua rielezione nel Consiglio comunale di Nicosia, avvenuta nelle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, nelle quali ha ottenuto 655 preferenze.

ANCI Giovani riunisce i giovani amministratori locali italiani e promuove attività di formazione, confronto e networking, mentre la Commissione regionale per le Politiche giovanili di ANCI Sicilia elabora proposte e iniziative dedicate ai giovani, favorendo il confronto tra gli amministratori con delega al settore.

Le dichiarazioni

Nel ruolo di referente provinciale, De Luca continuerà a coordinare gli amministratori della provincia di Enna con delega alle politiche giovanili, promuovendo la collaborazione tra i Comuni e la diffusione di progettualità condivise.

“Ringrazio il coordinatore regionale di ANCI Giovani Sicilia, Luciano Marino, e il coordinatore della Commissione regionale, Simone Digrandi, per la rinnovata fiducia accordatami. Essere nuovamente nominata in entrambi gli organismi è motivo di grande orgoglio e rappresenta uno stimolo a proseguire con ancora maggiore determinazione il lavoro avviato. Continuerò a collaborare con gli amministratori del territorio affinché la rete tra i Comuni dell’Ennese diventi sempre più fattiva, favorendo iniziative condivise e offrendo ai giovani opportunità concrete di crescita e partecipazione”, ha dichiarato.

“Sono diverse le iniziative che abbiamo avviato e che porteremo avanti proponendole alle varie amministrazioni locali dell’Ennese, fiduciosi di una sinergica e fattiva collaborazione che miri a concretizzare azioni che promuovano la crescita dei giovani della provincia di Enna”, ha aggiunto la consigliera.