Acqua, lavori urgenti sulla condotta: disagi in otto comuni dell’Ennese fino al 9 luglio

Sarà un intervento urgente e indifferibile di riparazione lungo la condotta idrica di contrada Sparacollo, nel territorio del comune di Troina, a determinare la sospensione dell’erogazione dell’acqua e disservizi in 8 comuni dell’Ennese. La comunicazione è stata trasmessa per le vie brevi da Siciliacque, che ha informato gli enti interessati dell’interruzione necessaria per consentire l’esecuzione dei lavori. Le limitazioni al servizio sono previste dalle ore 8 del 7 luglio alle ore 8 del 9 luglio 2026, con modalità differenti a seconda dei territori serviti.

Le aree interessate

A Enna sarà sospesa l’erogazione nelle zone di Enna Alta e nelle vie della Resistenza, Borremans, Michelangelo, Raffaello Sanzio, oltre che nelle contrade Torre, Sacchitello, Scarlata e Santa Caterina. Stop totale anche nell’abitato di Gagliano Castelferrato. Ad Agira la sospensione interesserà le utenze servite dal serbatoio Castello, mentre ad Aidone, Piazza Armerina e Valguarnera Caropepe sono previsti disservizi nell’erogazione idrica. Interruzione del servizio anche nell’Area Industriale (ASI) e, nel comune di Barrafranca, per le utenze alimentate dal serbatoio Amandes. A Calascibetta a partire dalle ore 08:00 del 07/07/2026 alle ore 08:00 del 09/07/2026 si verificheranno disservizi nell’erogazione idrica nell’abitato del comune; Complessivamente sono sette i comuni coinvolti, oltre all’Area Industriale, con la ripresa dell’erogazione prevista al termine dei lavori, salvo i tempi tecnici necessari al completo riequilibrio della rete.al completo ripristino della rete.