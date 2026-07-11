Enna+, nasce il nuovo movimento dei moderati: tra i fondatori Dario Cardaci

Un nuovo movimento d’opinione si affaccia nel panorama politico cittadino all’indomani delle elezioni amministrative del 25 maggio, consultazione che ha modificato gli equilibri politici degli ultimi anni, segnando la fine della stagione riconducibile all’era Dipietro.

Chi sono i fondatori

Si chiama Enna+ e, secondo quanto si legge nella nota diffusa dai promotori, nasce con l’obiettivo di favorire una maggiore partecipazione dei cittadini al dibattito pubblico e al confronto sulle scelte che riguardano la città.

Tra i fondatori figurano Dario Cardaci, consigliere comunale di lungo corso ed ex candidato a sindaco, Michele Baldi, Barbara Di Natale, Rita Gulino, Elena Pesare e Vito Cardaci.

La nascita del movimento

Nella nota, Enna+ spiega che la propria costituzione nasce dalla “volontà di partecipare al dibattito politico della Città” e si definisce “un movimento d’opinione che vuole rendere possibile la partecipazione diretta del cittadino al confronto con tutte le altre espressioni sociali del territorio”.

I promotori indicano una duplice funzione per il nuovo soggetto: da una parte quella di “osservatorio critico sulle dinamiche alla base dei processi decisionali laddove questi risultino una forzatura”, dall’altra quella di “entità propositiva capace di costruire percorsi di collaborazione attiva con chi governa e chi no”.

Il riferimento all’area moderata

Nel documento, il movimento si presenta come “aperto, fattivo, inclusivo, ma inaccessibile ad ogni forma di radicalismo”. L’obiettivo dichiarato è quello di favorire “la giusta sintesi fra tutte le correnti di pensiero dell’area moderata”, ritenendo che questa componente della città abbia “un proprio spazio” e alla quale “è necessario dare una voce in più”.

Enna+ afferma inoltre di voler essere “un faro puntato sulle cose da fare e soprattutto sul come farle”, proponendosi come uno stimolo che nasce dal basso attraverso il confronto con le espressioni sociali del territorio.

Le iniziative annunciate

Il movimento annuncia che nei prossimi mesi saranno promosse iniziative finalizzate a presentare un programma “elaborato sulle urgenze da affrontare”. Qualora dovesse trovarsi di fronte a “interlocutori refrattari ad ogni forma di democratica discussione”, Enna+ dichiara di essere pronta a ricorrere “a tutti gli strumenti che lo Statuto del Comune prevede per la partecipazione popolare”.

Il nuovo quadro politico

Nella parte conclusiva della nota, i promotori precisano di non voler promuovere “nessuna azione preconcetta” né “nessuna iniziativa demolitrice”, ma di puntare su “idee strutturate, integrative e, se il caso lo imponesse, sostitutive contro l’inerzia a cui spesso le istituzioni vengono condannate”.