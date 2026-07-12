Estate a VANvera, dialoghi con Camilleri al Teatro di Morgantina

Farà tappa anche nell’Ennese la tournée estiva “Estate a VANvera” del Collettivo teatrale V.A.N. – Verso Altre Narrazioni, compagnia composta da giovani attori diplomati all’Accademia d’Arte del Dramma Antico della Fondazione Inda di Siracusa. L’appuntamento è in programma sabato 19 luglio al Teatro Antico di Morgantina, dove sarà presentata la nuova drammaturgia “Dialoghi con Camilleri“, firmata da Ornella Matranga.

Lo spettacolo

Lo spettacolo è un omaggio ad Andrea Camilleri e propone un percorso teatrale che intreccia biografia, letteratura e memoria culturale, coinvolgendo il pubblico in un dialogo tra le opere dello scrittore siciliano e la sensibilità delle nuove generazioni. Attraverso la “lingua di mezzo” cara a Camilleri, la rappresentazione alterna momenti di ironia, poesia e musica dal vivo, affrontando temi come ascolto, tolleranza e condivisione.

La tappa di Morgantina rientra nella tournée nazionale del Collettivo, in programma da giugno a ottobre in sette regioni italiane, con l’obiettivo di portare il teatro nei piccoli centri e nei luoghi della cultura.