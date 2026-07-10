Cultura: il festival “Sulle tracce di Franco Enna” arriva a Morgantina con “Dialoghi con Camilleri

Dopo il debutto a Enna, il festival diffuso di rigenerazione culturale “Sulle tracce di Franco Enna” fa tappa al Teatro Antico di Morgantina, ad Aidone. L’appuntamento è in programma domenica 19 luglio alle 20.30 con la prima di “Dialoghi con Camilleri”, drammaturgia inedita prodotta dal Collettivo V.A.N. – Verso Altre Narrazioni.

Lo spettacolo e il progetto culturale

L’iniziativa rientra nel progetto promosso dalla cooperativa Bottega Culturale Isole dell’entroterra siciliano, con la direzione artistica di Antonio Messina. Il festival è finanziato dal Ministero della Cultura, nell’ambito dei Progetti Speciali – Teatro 2026, e dal Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale, con l’obiettivo di valorizzare le aree interne della Sicilia attraverso un percorso che mette in dialogo la figura dello scrittore Franco Enna con quella di Andrea Camilleri e Agatha Christie.

Lo spettacolo, scritto collettivamente dal Collettivo V.A.N. e diretto da Ornella Matranga, propone un racconto corale rivolto a un pubblico eterogeneo. In scena Andrea Di Falco, Ornella Matranga, Andrea Pacelli, Gabriele Rametta e Pierantonio Savo Valente.

La rete di sostegno e l’ingresso gratuito

La rappresentazione alterna musica dal vivo, momenti di comicità e passaggi poetici, sviluppando temi quali ascolto, accoglienza e dialogo tra generazioni attraverso la lingua e l’universo narrativo di Andrea Camilleri.

Il festival è realizzato in collaborazione con il Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale, con il sostegno della Società Dante Alighieri – Comitato di Enna APS e con il patrocinio gratuito del Comune di Enna e della Regione Siciliana. L’ingresso allo spettacolo è gratuito, così come per tutti gli appuntamenti della rassegna.