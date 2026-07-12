Piscine di Pergusa, Trovato: “Erano in abbandono, presto aperte”

“Erbacce ovunque, vasche sporchissime, acqua putrida, sei pompe su otto non funzionanti e il boiler per l’acqua calda fuori uso”. È la fotografia delle piscine comunali all’aperto di Pergusa tracciata dall’assessore al Bilancio e allo Sport Giuseppe Trovato, che replica alle critiche di Enna Futura sui tempi di riapertura dell’impianto.

La replica ad Enna Futura

Secondo l’assessore, il ritardo nella restituzione del servizio ai cittadini sarebbe legato alle condizioni trovate al momento dell’insediamento della nuova amministrazione. Dopo il sopralluogo effettuato il 5 giugno insieme ai dipendenti dell’Ufficio Sport, la Giunta avrebbe avviato una serie di interventi necessari per rendere nuovamente utilizzabile la struttura.

I soldi impiegati

Per il ripristino delle piscine sono stati reperiti e stanziati circa 35 mila euro, destinati ai lavori affidati dagli uffici comunali. Risorse che, nella ricostruzione di Trovato, sono state individuate in tempi rapidi attraverso gli atti approvati dalla Giunta e la successiva variazione di bilancio votata dal Consiglio comunale.Gli interventi non sono ancora conclusi, ma l’amministrazione punta a completare le opere nei prossimi giorni.

Cosa serve per aprire

Prima dell’apertura al pubblico, però, sarà necessario ottenere anche il via libera delle autorità sanitarie competenti, chiamate a verificare le condizioni dell’impianto.

La commissione

Trovato respinge quindi l’accusa di immobilismo e rivendica il lavoro svolto nelle settimane successive all’insediamento: “Non abbiamo sprecato un solo giorno”, sostiene l’assessore, sottolineando come la priorità sia stata quella di recuperare una struttura che necessitava di interventi prima della riapertura.La replica si rivolge anche al gruppo Enna Futura, che aveva chiesto chiarimenti sui tempi di riattivazione delle piscine. Trovato evidenzia come fosse già stata convocata una Commissione consiliare dedicata all’argomento, programmata con un sopralluogo direttamente a Pergusa per consentire ai consiglieri di verificare lo stato dei lavori.Nel mirino dell’assessore finisce anche la precedente amministrazione. Secondo Trovato, gli interventi avrebbero potuto essere avviati nei mesi precedenti alle elezioni, evitando così di arrivare alla stagione estiva con una struttura ancora chiusa. “Per i paragoni con il passato – afferma – ne riparleremo l’anno venturo, quando avremo avuto il tempo per agire con tempestività”.Adesso il passaggio decisivo resta quello della conclusione dei lavori e delle autorizzazioni sanitarie: solo dopo questi adempimenti le piscine di Pergusa potranno tornare a disposizione degli utenti.