Le piscine chiuse, sopralluogo della Commissione Trovato: “Acquisto di 50 lettini e ombrelloni”

Sopralluogo della Quarta Commissione consiliare del Comune di Enna, presieduta dal vicepresidente Maurizio Tornabene nelle piscine all’aperto di Pergusa che sono ancora chiuse. E’ stato verificato lo stato di avanzamento dei lavori in vista della riapertura dell’impianto.

Chi c’era

Alla seduta ha partecipato l’assessore Giuseppe Trovato, che ha illustrato le attività svolte dall’insediamento della nuova amministrazione ed erano presenti anche i consiglieri Salvatore Cappa (Enna democratica), Francesco Di Venti (Mpa) Gaetano Fazzi (Forza Italia) e Filippo Fiammetta (Democratici e progressisti) in rappresentanza delle forze consiliari.

Il caso di Enna Futura

Non c’era una rappresentanza di Enna Futura ma il suo capogruppo, Paolo Gargaglione, che ha sollevato il caso delle piscine chiuse, ha già riferito di non aver ricevuto alcuna convocazione nonostante il ruolo di capogruppo gli consenta di partecipare.

Le proposte

Nel corso del sopralluogo i consiglieri hanno formulato alcune proposte, tra cui l’avvio di una manifestazione d’interesse per l’attivazione di un punto ristoro e bevande e la previsione di un contingente di ingressi gratuiti destinati a persone in condizioni di bisogno, su segnalazione dei Servizi sociali.

I prossimi passi

L’assessore Trovato ha accolto le richieste della Commissione e ha comunicato l’acquisto di oltre 50 ombrelloni e lettini per l’area delle piscine. Non è stata indicata una data per l’apertura dell’impianto, ma è stato espresso l’auspicio che i lavori possano essere completati nell’arco di una decina di giorni.