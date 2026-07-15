Incendio minaccia il cantiere ferroviario di We Build, evacuati i dipendenti: tutti in salvo

Un vasto incendio ha interessato un paio di giorni fa la S.P. 61, nel territorio del comune di Agira, minacciando la base logistica della società We Build, impegnata nei lavori per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Catania-Palermo.

I soccorritori

L’allarme è scattato su disposizione della Sala Operativa della Questura di Enna, che ha inviato sul posto gli equipaggi dell’Ufficio Volanti. Alle operazioni hanno preso parte anche gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Enna, i Vigili del Fuoco e il Corpo Forestale, intervenuti per fronteggiare il rogo e contenere il rischio di propagazione delle fiamme.

Edificio evacuato

Valutata la gravità della situazione e il pericolo per la pubblica incolumità, la Polizia di Stato ha coordinato le prime fasi dell’emergenza, procedendo all’evacuazione in sicurezza del personale presente all’interno della base logistica. L’intervento, effettuato mentre l’incendio minacciava le strutture operative del cantiere, ha consentito di mettere in salvo tutti i lavoratori, evitando conseguenze più gravi.

Non ci sono feriti

Dopo diverse ore di intervento, il fronte del fuoco è stato circoscritto e successivamente posto sotto controllo. Al termine delle operazioni non si registrano feriti tra i dipendenti della società, gli operatori impegnati nei soccorsi e i residenti dell’area interessata.