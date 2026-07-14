Incendio sulla Statale 121, in azione un Canadair e 2 elicotteri

Un vasto incendio di vegetazione è in corso dalle 13 lungo la strada statale 121, nel tratto compreso tra Agira e Nissoria, dove sono impegnate le squadre dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Enna. Sul posto operano anche numerose squadre antincendio boschivo del Corpo forestale e della Protezione civile nel tentativo di contenere il fronte delle fiamme.

I mezzi aerei

A supporto delle operazioni sono stati impiegati anche mezzi aerei: due elicotteri e un Canadair effettuano lanci d’acqua sulle aree maggiormente interessate dall’incendio. L’intervento si inserisce in una giornata caratterizzata da temperature elevate in tutta la Sicilia, con condizioni favorevoli all’innesco e alla propagazione dei roghi. Per domani, intanto, è prevista un’ulteriore intensificazione del caldo, con l’Isola tra le aree interessate dal livello massimo di allerta per le ondate di calore.