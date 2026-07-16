G8 Genova: a Enna incontro di Sinistra Italiana a 25 anni dai fatti del 2001

Sinistra Italiana Enna promuove un incontro pubblico per ricordare il G8 di Genova del 2001 a venticinque anni dai fatti. L’iniziativa è in programma lunedì 20 luglio, alle 18.30, al Centro culturale Al Kenisa di via Roma, e intende offrire un momento di riflessione sulle vicende che segnarono il vertice internazionale e sulle loro conseguenze, secondo quanto spiegano gli organizzatori.

I testimoni e il programma

All’incontro parteciperanno lo storico Carmelo Albanese e Giorgio Marasà, responsabile Esteri di Sinistra Italiana, entrambi presenti a Genova durante le manifestazioni del luglio 2001. L’iniziativa ripercorrerà episodi come l’uccisione di Carlo Giuliani, i fatti della scuola Diaz e della caserma di Bolzaneto, affiancando le testimonianze dei relatori a un’analisi storica e politica. I saluti introduttivi saranno affidati a Francesco Longo di Sinistra Italiana Enna, mentre a moderare l’incontro sarà la giornalista Manuela Acqua.