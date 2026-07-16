Area Interna di Troina, al via il progetto da 2,9 milioni contro lo spopolamento

Si è svolto nell’aula consiliare l’incontro operativo dell’Unione dei Comuni dell’Area Interna di Troina con la dirigente Michela Bongiorno e il funzionario Saverino Richiusa del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali sull’elaborazione e attuazione del progetto per contrastare lo spopolamento. Erano presenti anche i funzionari del Formez, che forniranno il supporto tecnico per il raggiungimento di questa finalità con i 2 milioni e 972 mila euro della Priorità 5 del PR Sicilia FSE Plus 2021-2027 assegnati all’Area Interna di Troina.

Gli obiettivi del progetto

In queste attività saranno coinvolti tutti gli attori economici e sociali del territorio, secondo il modello della progettazione partecipata. In concreto, si tratta di integrare giovani, migranti con regolari permessi di soggiorno, rifugiati e profughi per riattivare il debole sistema imprenditoriale dei 14 Comuni dell’Area Interna di Troina, con particolare riguardo ai settori dell’economia rurale e dei servizi alla persona e alle famiglie.

I rappresentanti dei Comuni presenti

Erano presenti anche i rappresentanti dei Comuni di Agira (sindaco Franco Marchesi), Calascibetta, Cerami, Gagliano Castelferrato (sindaco Giuseppe Baldi), Nicosia (consiglieri Emilio Ridolfo e Vincenzo Cosentino), Troina (sindaco Alfio Giachino), Valguarnera (sindaca Carmen Cutrona) e Villarosa (sindaco Franco Costanza).

La fase operativa

Il presidente dell’Unione dei Comuni dell’Area Interna di Troina, Alfio Giachino, ha spiegato che «è stata una riunione informale», precisando che la fase operativa inizierà «la prossima settimana con la pubblicazione del bando per individuare i soggetti con i quali costituire il laboratorio, che avrà il compito di definire e realizzare le attività progettuali (piano di inserimento e compilazione delle schede delle operazioni)».