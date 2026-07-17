Altro atleta serbo in casa della Orlando Pallamano Haenna

E sempre di nazioanalità serba il secondo arrivo straniero in casa della Orlando Pallamano Haenna in vista del prossimo campionato di serie A Gold di Pallamano maschile. Si tratta di Mihailo Ristic, 28 anni terzino dinistro di 1,92 centimetri per 90 chilogrammi di peso. Ristic andrà a rafforzare la batteria dei tiratori a disposizione del tecnico ennese Mario Gulino. Cresciuto con il blub serbo dello Spartak Vojput Subotica, con cui ha assaporato anche il palcoscenico europeo dell’EHF Cup, ha poi continuato a mettersi in gioco nelle massime divisioni tra la Bosnia dell’RK Sloga Doboj, l’Extraliga slovacca e la prima divisione israeliana. Quindi un atleta che sicuramente porterà tanta esperienza in casa gialloverde. «Si tratta di un atleta che ci sarà tanta esperienza molto importante in un torneo molto impegnativo come la Serie a Gold – commenta il direttore sportivo della Orlando Pallamano Haenna Enzo Arena – e siamo convinti che Ristic sia un atleta perfetto a quelli che sono i nostri obiettivi». «Sentiamo intorno a noi tanto entusiasmo – aggiunge il Presidente della società ennese Luigi Savoca – tanta gente ci incontra e domanda come ci stiamo organizzando. Ma tanto entusiamo significa anche tanta responsabilità da parte nostra a cercare di fare il meglio possibile. La Serie A Gold è un torneo importante non solo per il movimento sportivo locale ma va oltre perche andremo in giro per l’Italia a rappresentare la città di Enna. Per questo motivo invitiamo a tutto il mondo produttivo locale a starci vicini perchè sostenere noi significa sostenere la città di Enna visto che nel nostro organico ci sono anche tanti atleti ennesi cresciuti nel nostro vivaio».