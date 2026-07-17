Sconti al ristorante, trovato l’accordo tra giunta e associazioni: sarà applicato il 20 per cento

Ad Enna prende il via un accordo tra l’amministrazione comunale e le principali associazioni di categoria per incentivare i consumi nei ristoranti cittadini attraverso uno sconto del 20 per cento riservato alla clientela. L’intesa è stata raggiunta con Confcommercio, Cna e Confartigianato al termine di un confronto con la giunta guidata dal sindaco Mirello Crisafulli e l’assessore al Commercio Marilisa Milano.

Progetto pilota

L’iniziativa avrà carattere sperimentale. Il progetto pilota partirà lunedì 20 luglio e resterà in vigore fino al termine del mese, periodo durante il quale gli esercizi aderenti applicheranno la riduzione del 20 per cento ai clienti secondo le modalità concordate.

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di favorire una maggiore presenza di consumatori nei locali della ristorazione e sostenere il comparto in una fase ritenuta delicata per il commercio cittadino.

Le trattative

Nel corso delle trattative, tuttavia, i rappresentanti dei ristoratori avevano avanzato la richiesta di prevedere misure compensative a favore delle imprese coinvolte nell’iniziativa. In particolare, era stata sollecitata una riduzione delle imposte locali, con un’attenzione specifica alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico.

Su questo punto non è stato raggiunto alcun accordo. L’amministrazione comunale non ha previsto sgravi fiscali o altre forme di compensazione economica per gli operatori che aderiranno al progetto.

Nonostante l’assenza di contropartite, le associazioni di categoria hanno condiviso l’avvio della sperimentazione, che sarà monitorata nelle prossime settimane per valutarne gli effetti sull’affluenza nei locali e sull’andamento delle attività del settore. Al termine del periodo di prova saranno valutati i risultati dell’iniziativa e l’eventuale prosecuzione del progetto.