Ristoranti, la giunta Crisafulli propone sconti fino al 30%: i gestori chiedono sgravi sulle tasse

Sconti fino al 30% nei ristoranti ennesi per incentivare i consumi e sostenere l’economia locale. È la bozza di proposta illustrata dall’amministrazione comunale di Enna, guidata dal sindaco Mirello Crisafulli, nel corso di un incontro con i rappresentanti della categoria svoltosi ieri. Secondo quanto emerso, l’obiettivo dell’iniziativa sarebbe quello di favorire da un lato i consumi e dall’altro ampliare la platea dei clienti degli esercizi di ristorazione.

Le perplessità dei ristoratori

La proposta non avrebbe raccolto il consenso degli esercenti. Nel corso del confronto, i rappresentanti della categoria avrebbero evidenziato il peso dei costi fissi, tra stipendi, forniture, utenze, tasse e imposte locali, ritenendo difficile sostenere ulteriori riduzioni dei prezzi senza adeguate compensazioni.

L’ipotesi di una controproposta

Secondo quanto appreso da ViviEnna, alcuni ristoratori avrebbero avanzato una controproposta: applicare gli sconti ai clienti in cambio di una riduzione di alcuni tributi comunali, tra cui la tassa per l’occupazione del suolo pubblico. L’ipotesi, sempre secondo le informazioni raccolte, non avrebbe trovato un’immediata apertura da parte dell’amministrazione.

Il confronto resta aperto

L’incontro si sarebbe concluso senza un’intesa. Tuttavia, si sarebbe trattato di un primo confronto e non è escluso che nei prossimi giorni possa essere convocata una nuova riunione, durante la quale amministrazione e rappresentanti del settore potrebbero presentare ulteriori proposte per cercare un punto di equilibrio.