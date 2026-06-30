Enna, festa della Patrona: viabilità, divieti, fuochi e concerto, tutte le misure del Comune

Il Comune di Enna ha definito il piano della viabilità e le misure di ordine e sicurezza pubblica in occasione dei festeggiamenti in onore della Patrona, in programma l’1, il 2 e il 19 luglio. Le disposizioni riguardano la circolazione stradale, la sosta, la vendita di bevande, l’accessibilità per le persone con disabilità e l’organizzazione delle aree interessate dalla processione, dai giochi pirotecnici e dal concerto finale in Piazza Europa.

Viabilità e divieti di sosta

Le prime limitazioni scatteranno il 1° luglio in occasione del corteo dell’Amministrazione comunale e del gonfalone. Dalle 14 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di via Roma, tra piazza Umberto e piazza Duomo, mentre durante il passaggio del corteo sarà sospesa temporaneamente la circolazione tra l’intersezione con via Pergusa e piazza Duomo.

Il 2 luglio, giornata centrale delle celebrazioni, le limitazioni interesseranno un’area più ampia del centro cittadino. Piazza Europa resterà interdetta alla sosta, con rimozione forzata, dalla mezzanotte dell’1 luglio fino alle 10 del 3 luglio. Divieti di sosta e sospensioni della circolazione, articolati in diverse fasce orarie, riguarderanno anche via Roma, via Mercato, via dello Stadio, viale IV Novembre e la zona dell’Eremo di Montesalvo. In via dello Stadio, tra via Rossini e via Verdi, sarà inoltre allestito il Posto Medico Avanzato.

Aree riservate ai disabili e sicurezza

Particolare attenzione è riservata all’accessibilità. Il 2 luglio, dalle 14 alle 21, il tratto di via dello Stadio compreso tra via Verdi e via Rossini sarà destinato ai veicoli al servizio delle persone con disabilità. Sono inoltre previsti 29 stalli dedicati: nove al civico 26 di via dello Stadio, otto tra i civici 16 e 22 della stessa strada e dodici in via Giuseppe Verdi.

Dal 3 al 19 luglio sarà invece riservata ai veicoli delle persone con disabilità anche una porzione della piazzetta sottostante il muro del campo di calcetto dell’Eremo di Montesalvo. Nell’ambito del piano di emergenza, la via Murgano, davanti al cancello laterale dello stadio “Gaeta”, è individuata come via di fuga per eventuali interventi sanitari.

Bevande, fuochi e concerto

Le ordinanze introducono anche specifiche limitazioni sulla vendita e sul consumo di bevande. Lungo il percorso della processione del 2 e del 19 luglio, a partire dalle 18, sarà vietata la vendita e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine; la mescita sarà consentita esclusivamente in bicchieri di carta o plastica.

Nell’area del concerto, entro un raggio di circa 500 metri da Piazza Europa, dalle 18 del 2 luglio fino alle 2.30 del 3 luglio, sarà inoltre vietata la vendita di bevande alcoliche con gradazione superiore al 5%, l’utilizzo di contenitori in vetro, lattine o bottiglie di plastica con tappo, anche se introdotti dall’esterno, oltre all’impiego di bombole di gas.

Durante i giochi pirotecnici, nelle vie interessate dalle “sarbiate” e davanti alla chiesa di Montesalvo, ai residenti è richiesto di non sostare sui balconi e di mantenere chiuse le finestre nei trenta minuti precedenti e successivi agli spari, per consentire le operazioni di bonifica e la messa in sicurezza dell’area. Le violazioni delle disposizioni sono punite con sanzioni amministrative da 25 a 500 euro.

Al termine dello spettacolo pirotecnico è previsto uno stop di circa mezz’ora prima dell’inizio del concerto in Piazza Europa di Ermal Meta tempo necessario ai tecnici per completare le verifiche e le operazioni di sicurezza nell’area di sparo.