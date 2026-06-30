Enna, bambina assistita senza ricorrere all’ospedale: punti rimossi alla Casa di Comunità

Una bambina di sei anni è stata assistita nei giorni scorsi nell’ambulatorio infermieristico della Casa di Comunità di Enna, dove si è sottoposta alla rimozione di alcuni punti di sutura alla nuca. Accompagnata dalla prescrizione del medico curante, la piccola è stata presa in carico dal personale infermieristico e la prestazione è stata eseguita senza tempi di attesa.

Ambulatori infermieristici e assistenza di prossimità

L’episodio richiama il ruolo degli ambulatori infermieristici attivi nelle Case di Comunità, strutture dedicate all’erogazione di prestazioni territoriali come medicazioni, rimozione di punti di sutura, terapie iniettive e controlli di base. L’obiettivo è offrire risposte assistenziali per bisogni non urgenti, contribuendo al tempo stesso a ridurre gli accessi impropri ai pronto soccorso.

Nella provincia di Enna sono operative quattro Case di Comunità dotate di ambulatorio infermieristico. Le informazioni su sedi, orari, modalità di accesso e prestazioni sono disponibili sul sito dell’Azienda sanitaria provinciale.

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