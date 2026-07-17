Le aggressioni nel carcere di Enna, Vinci (Uil Fp): “Situazione giunta al punto di rottura”

di Giacomo Lisacchi

“La situazione è giunta al punto di rottura”. Lo denuncia Giuseppe Vinci, segretario provinciale della UIL FP Polizia Penitenziaria di Enna, in merito all’ultima aggressione nel carcere di Enna perpetrata da un detenuto ai danni di un agente penitenziario.

Il clima di tensione

Il sindacato denuncia un clima di crescente tensione all’interno della struttura, con personale costretto ad affrontare turni particolarmente gravosi e a operare in condizioni che metterebbero a rischio la propria incolumità.

L’aggressione, sottolinea la UIL, si inserisce in un contesto già fortemente critico. Solo pochi giorni prima, infatti, una violenta rivolta tra detenuti aveva provocato ingenti danni a un intero piano detentivo. In quell’occasione, il tempestivo intervento di rinforzi provenienti da altri istituti penitenziari siciliani aveva consentito di riportare la situazione sotto controllo ed evitare conseguenze ancora più gravi.

L’appello

Alla luce dell’ennesimo episodio di violenza, il sindacato rinnova l’appello alle istituzioni e al Ministero della Giustizia affinché vengano adottati interventi urgenti. Tra le richieste figurano il trasferimento dei detenuti ritenuti più violenti e un rafforzamento dell’organico della Polizia Penitenziaria, ritenuto indispensabile per garantire condizioni di lavoro più sicure e una gestione efficace dell’istituto.