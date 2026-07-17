Pergusa si accende con i ritmi degli anni ’80, ’90 e 2000 con ingresso gratuito

Una notte magica per viaggiare nel tempo sulle note dei più grandi successi musicali che hanno segnato tre decenni. È questo lo spirito dell’attesissimo evento che animerà la comunità di Pergusa: una serata all’insegna del divertimento, della nostalgia e della condivisione, interamente dedicata alle colonne sonore degli anni ’80, ’90 ,2000 e della grande musica ITALIANA!!

L’appuntamento si inserisce nella cornice di “Estate sul lago”, un EVENTO reso possibile grazie alla sinergia con la nuova amministrazione comunale e il Sindaco, che hanno sposato fin da subito il progetto, dimostrando un impegno concreto nel sostenere il rilancio e la valorizzazione del territorio pergusino.

Ma il ringraziamento più grande è rivolto a Fra Saverio Benenati, che dal suo arrivo a Pergusa ha saputo creare una straordinaria rete di collaborazione, entusiasmo e partecipazione, contribuendo a risvegliare il nostro meraviglioso villaggio attraverso eventi che riportano vita, socialità e speranza.

L’evento è stato fortemente voluto e co-organizzato in prima linea dalla Parrocchia di Pergusa, insieme al confratello Manuel Mancia, al fratello anche lui confrate Daniele Silvestro Denaro e a Pietro Sutera (Rettore della Confraternita SS. Crocifisso di Pergusa). Un sodalizio vincente che dimostra come la collaborazione tra istituzioni, comunità parrocchiale e realtà tradizionali possa farsi promotrice di una forte aggregazione sociale e culturale.

In consolle: musica, animazione e spettacolo di luci

Il programma musicale della serata promette di far ballare tutte le generazioni grazie a un’ottima proposta artistica:

* I DJ sul palco: Dietro i piatti dopo diversi anni di assenza dalle scene, Manuel Mancia tornerà in consolle per un set speciale insieme a lui Cristian Clara, DJ stimatissimo e volto noto della comunità ennese.

* La voce dell’evento: L’intera serata sarà animata dalla carica di Gigi Vox, che scandirà il ritmo della notte e guiderà il pubblico in questo viaggio nel tempo. Durante l’evento, inoltre, verranno lanciati gadget dal palco per i presenti.

* Effetti speciali: Ad impreziosire visivamente lo spettacolo – grazie alla sponsorizzazione di La Meridiana Pirotecnica – saranno le spettacolari fontane pirotecniche. I giochi di fuoco e luce si attiveranno a ritmo di musica, regalando una cornice suggestiva e dinamica all’intera piazza.

“Vogliamo che Pergusa torni a battere forte, partendo proprio dalla voglia di stare insieme e di far rivivere la nostra comunità”, spiegano gli organizzatori. “Questo evento è il frutto di un grande lavoro di squadra che unisce il Comune, la Parrocchia, la nostra Confraternita e il tessuto produttivo locale.”

Il ringraziamento ai partner locali

Il successo dell’iniziativa poggia anche sulla generosità del tessuto imprenditoriale locale. Gli organizzatori tengono a rivolgere un ringraziamento speciale a tutti i numerosi sponsor che, insieme al loro contributo fondamentale, hanno creduto nel progetto con il loro supporto economico e logistico, permettendo la realizzazione di una serata indimenticabile e completamente accessibile a tutti.

L’appuntamento è quindi fissato per una notte di pura energia. La cittadinanza e i visitatori sono invitati a partecipare numerosi per vivere insieme questo momento di festa sulle sponde del lago. Questo è il testo in allegato la locandina