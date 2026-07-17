Poste italiane: a Villadoro attive le cassette postali “smart”

Anche il territorio dell’Ennese vede l’installazione della speciale cassetta

rossa di Poste Italiane. A Villadoro, frazione di Nicosia, per la precisione in via Milletarì e via

Principe Umberto, sono infatti attive due moderne cassette “smart”, più piccole ma anche digitali e

connesse rispetto alla sua storica antesignana. Le nuove cassette presenti sul territorio nazionale

sono infatti dotate di sensori per rilevare temperatura, umidità, pressione atmosferica, quantità di

polveri sottili e del biossido di azoto nell’aria.

Considerate da sempre parte dell’identità del paesaggio, le cassette digitali, oltre a restituire lo

splendore del tipico colore rosso fiammante che le caratterizzano dal 1961, sono progettate per

rispondere all’evoluzione del mondo della corrispondenza. I nuovi dispositivi sono capaci di

integrare tecnologia digitale e sicurezza avanzata per la gestione della posta e, attraverso dei

sensori, comunicano ai portalettere impegnati sul territorio, l’eventuale corrispondenza da ritirare:

un’innovazione che efficienta ulteriormente la raccolta e riduce l’impatto ambientale, perché evita il

passaggio del portalettere se la cassetta è vuota.

Gli utenti potranno verificare la posizione delle cassette postali attive tramite l’App P di Poste

Italiane e il sito poste.it, attraverso i quali è inoltre possibile ottenere indicazioni utili per

raggiungere la cassetta.

I dati raccolti dalle nuove cassette smart consentiranno ai piccoli comuni di elaborare medie

annuali, mensili e semestrali e sono disponibili anche nelle pagine dedicate all’amministrazione sul

sito www.posteitaliane.it/piccolicomuni . L'iniziativa è coerente con i principi ESG sull'ambiente, il

sociale e il governo di impresa, rispettati dalle aziende socialmente responsabili, che

contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese.

Si rafforza così l’impegno di Poste Italiane verso la sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Un percorso che nell’Ennese vede interventi su vari fronti, dalla presenza su strada di oltre 20

mezzi green, tra veicoli elettrici e ibridi all’installazione di impianti fotovoltaici in 6 sedi del territorio.

A disposizione dei cittadini, infine, nell’ambito del progetto Polis per i comuni sotto i 15mila abitanti,

sono stati installati 26 punti di ricarica per veicoli elettrici.