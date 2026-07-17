Poste italiane: a Villadoro attive le cassette postali “smart”
Comunicati Stampa - 17/07/2026
Anche il territorio dell’Ennese vede l’installazione della speciale cassetta
rossa di Poste Italiane. A Villadoro, frazione di Nicosia, per la precisione in via Milletarì e via
Principe Umberto, sono infatti attive due moderne cassette “smart”, più piccole ma anche digitali e
connesse rispetto alla sua storica antesignana. Le nuove cassette presenti sul territorio nazionale
sono infatti dotate di sensori per rilevare temperatura, umidità, pressione atmosferica, quantità di
polveri sottili e del biossido di azoto nell’aria.
Considerate da sempre parte dell’identità del paesaggio, le cassette digitali, oltre a restituire lo
splendore del tipico colore rosso fiammante che le caratterizzano dal 1961, sono progettate per
rispondere all’evoluzione del mondo della corrispondenza. I nuovi dispositivi sono capaci di
integrare tecnologia digitale e sicurezza avanzata per la gestione della posta e, attraverso dei
sensori, comunicano ai portalettere impegnati sul territorio, l’eventuale corrispondenza da ritirare:
un’innovazione che efficienta ulteriormente la raccolta e riduce l’impatto ambientale, perché evita il
passaggio del portalettere se la cassetta è vuota.
Gli utenti potranno verificare la posizione delle cassette postali attive tramite l’App P di Poste
Italiane e il sito poste.it, attraverso i quali è inoltre possibile ottenere indicazioni utili per
raggiungere la cassetta.
I dati raccolti dalle nuove cassette smart consentiranno ai piccoli comuni di elaborare medie
annuali, mensili e semestrali e sono disponibili anche nelle pagine dedicate all’amministrazione sul
sito www.posteitaliane.it/piccolicomuni . L'iniziativa è coerente con i principi ESG sull'ambiente, il
sociale e il governo di impresa, rispettati dalle aziende socialmente responsabili, che
contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese.
Si rafforza così l’impegno di Poste Italiane verso la sostenibilità ambientale, economica e sociale.
Un percorso che nell’Ennese vede interventi su vari fronti, dalla presenza su strada di oltre 20
mezzi green, tra veicoli elettrici e ibridi all’installazione di impianti fotovoltaici in 6 sedi del territorio.
A disposizione dei cittadini, infine, nell’ambito del progetto Polis per i comuni sotto i 15mila abitanti,
sono stati installati 26 punti di ricarica per veicoli elettrici.