Diritto all’uguaglianza genitoriale. Il Palazzo Vinciprova custodisce la memoria del cambiamento.

POLLICA (SA) – Al Palazzo Vinciprova si rinnova e si consolida il percorso civile dedicato all’uguaglianza genitoriale e alla tutela delle relazioni familiari.

Un capitolo importante, inaugurato il 5 luglio 2025, che oggi si trasforma in un patrimonio permanente custodito nel cuore del Cilento.





L’iniziativa nasce da un lavoro corale che ha visto confrontarsi associazioni, professionisti, esperti e genitori separati giunti da tutta Italia. Al centro del dibattito, un principio fondamentale come quello di garantire a ogni figlio il diritto di mantenere un legame saldo, sereno e continuativo con entrambe le figure genitoriali, ponendo la centralità del minore al di sopra di ogni contenzioso.





Frutto di questo impegno comune è stata la redazione della “Carta dell’Uguaglianza Genitoriale e della Tutela delle Relazioni”, presentata ufficialmente insieme al volume Il Castello di Sabbia, firmato da Davide Vinciprova, Ambasciatore, scrittore e Presidente del Movimento Centralità Familiare.





L’opera intreccia la battaglia culturale per il diritto di famiglia con la memoria storica della famiglia Vinciprova, ricordata per il suo contributo storico all’Unità d’Italia.





Oggi quella giornata trova una collocazione definitiva all’interno del Museo di Palazzo Vinciprova. Con la posa della targa ufficiale e la donazione della prima copia del libro, la sede museale si conferma un presidio di memoria e responsabilità civile.





Un luogo aperto al pubblico che invita a riflettere sulla dignità degli affetti e sull’importanza di una società davvero inclusiva, capace di proteggere i legami familiari come valore fondante della comunità.





Si ringraziano per l’organizzazione il Sindaco Dott. Stefano Pisani ed il Consigliere Dott. Adriano Guida del Comune di Pollica.



