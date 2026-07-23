Torna a Trappeto “Non solo classica, sfumature culturali”, la rassegna internazionale dedicata alla musica dal 29 luglio al 1 agosto
Comunicati Stampa - 23/07/2026
La grande musica torna a Trappeto con la XII edizione di “Non solo classica, sfumature culturali”. Dal 29 luglio al 1 agosto, tutte le sere a partire dalle 21:30, musicisti di fama internazionale trasformeranno piazza Umberto I in un teatro sotto le stelle.
Quattro giorni dedicati alla musica e al patrimonio artistico e culturale siciliano. La rassegna, patrocinata dalla Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, con la direzione artistica di Ambrogio D’Amico, contrabbassista di fama internazionale, sarà presentata dalla giornalista Anna Cane.
Il Sindaco di Trappeto, Santo Cosentino, e l’Assessore al Turismo, Tommaso Billitteri e il direttore artistico ringraziano tutti i partner commerciali che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento: Main sponsor Regia Moda di Enza Ferruggia, Aurora Fiori, Macchine agricole Di Liberto, Wedding Planner ed eventi Patrizia Visconti, M&M Service.
Il ricco programma di appuntamenti artistici spazia dalla musica classica internazionale alla tradizione popolare, dal canto lirico alle sonorità virtuosistiche della fisarmonica e degli strumenti a fiato.
Si partirà con il celebre violinista Gianni Renzi mercoledì 29 luglio; giovedì 30 luglio la Compagnia popolare Sikana con Beppe Fina (chitarra e voce) e Giuseppe Fina (fisarmonica), Giampiero Amato (voce, friscaletto e fisarmonica) e Antonino Amato (percussioni); venerdì 31 luglio il duo lirico Alberto Profeta e Clara De Guilmi; sabato 1 agosto Pietro Adragna (fisarmonica) e Giuseppe Sinacori e Chiara Sernesi (chitarra e flauto traverso).
Ingresso libero
PROGRAMMA DEGLI EVENTI
29 LUGLIO | Ore 21:45
GIANNI RENZI – Concerto per Violino
30 LUGLIO | Ore 21:45
COMPAGNIA POPOLARE SIKANA Giuseppe Fina chitarra e voce, fisarmonica, Giampiero Amato voce, friscaletto e fisarmonica, Antonino Amato percussioni.
31 LUGLIO | Ore 21:45
ALBERTO PROFETA & CLARA DE GUILMI– Duo Lirico
01 AGOSTO | Ore 21:45
Pietro ADRAGNA (fisarmonica)
GIUSEPPE SINACORI & CHIARA SERNESI (chitarra e flauto traverso)
Luogo: Piazza Umberto I, Piazza Umberto I, 1, TRAPPETO, PALERMO, SICILIA
Tipo evento: Altro
Data Inizio: 29/07/2026
Data Fine: 01/08/2026
Ora: 21:30
Artista: Non solo classica
Prezzo: 0.00