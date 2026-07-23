È L’Orso di Messina la siciliana più longeva nella 50 Top Pizza Italia 2026

Con ben tre insegne nella Top 50 e otto presenti tra le prime cento, la Sicilia continua a essere protagonista assoluta della pizza italiana e L’Orso di Messina ne è una delle espressioni più autorevoli. Con il 41° posto nella classifica 50 Top Pizza Italia 2026, la guida più influente del settore, la pizzeria messinese migliora il risultato dello scorso anno e diventa la pizzeria siciliana presente da più tempo nella Top 50 italiana grazie ai suoi cinque anni di presenza, un riconoscimento che testimonia continuità, solidità e capacità di rinnovarsi nel tempo.

A rappresentare L’Orso durante la cerimonia di premiazione, svoltasi a Milano, sono stati il master pizzaiolo Matteo La Spada con Gianluca Arcovito e Giuseppe Denaro, soci fondatori insieme a Giuseppe Arcovito, protagonisti di un progetto imprenditoriale che, nato nel 2014, ha saputo trasformarsi in un punto di riferimento per la pizza contemporanea italiana.

«Ogni volta che saliamo su quel palco – dichiara felice La Spada – ripenso a quanta strada abbiamo fatto. Dietro una posizione in classifica ci sono sacrifici, studio, notti di lavoro e una squadra straordinaria che condivide la stessa passione. Sapere che L’Orso rappresenta da più tempo di chiunque altro la Sicilia nella Top 50 ci riempie di orgoglio e ci emoziona, perché significa che il nostro lavoro è riuscito a lasciare un segno».

L’avanzamento dal 45° al 41° posto conferma un percorso di crescita costante, costruito sulla ricerca continua degli impasti, sull’utilizzo di farine selezionate e grani antichi, sulla valorizzazione delle eccellenze siciliane e su una visione imprenditoriale capace di evolvere senza perdere la propria identità.

«Essere stabilmente tra le migliori pizzerie d’Italia – commenta Giuseppe Denaro – non è un punto di arrivo, ma la conferma che un progetto nato a Messina può competere ai massimi livelli investendo ogni giorno su persone, organizzazione e qualità. Questo riconoscimento premia una visione imprenditoriale costruita nel tempo e ci dà la responsabilità di continuare a innovare, valorizzando il territorio e creando opportunità di crescita per tutta la nostra squadra».

Attorno al locale storico di via Calapso si è sviluppato negli anni un vero ecosistema gastronomico che comprende oggi L’Orso in Duomo, L’Orso in Teglia e la proposta estiva del Blanco Beach Club, a conferma della capacità del marchio di diversificare la propria offerta mantenendo elevati standard qualitativi.

Il nuovo risultato arricchisce un palmarès che vede L’Orso stabilmente tra le insegne di riferimento del panorama nazionale:

• Presenza nella Top 50 di 50 Top Pizza Italia dal 2021;

• Tre Spicchi nella Guida Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso dal 2021;

• Due Pizze nella Guida I Ristoranti e i Vini d’Italia de L’Espresso;

• Best in Sicily 2021 come Migliore Pizzeria;

• Presenza nella guida Identità Golose sin dalla prima edizione dedicata alle pizzerie nel 2024.

Luogo: L’Orso, via Pasquale Calapso, 8, MESSINA, MESSINA, SICILIA