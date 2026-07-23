“La Prevenzione non va in vacanza”, screening oculistici gratuiti a Palermo per la tutela della vista
Comunicati Stampa - 23/07/2026
La Fondazione Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità – IAPB Italia ETS, in collaborazione con la sezione territoriale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Palermo, rinnova anche quest’anno l’appuntamento dedicato alla prevenzione oculistica estiva.
Giovedì 23 luglio, dalle 8.30 alle 13.30, il Centro di Prevenzione, Diagnostica e Riabilitazione Visiva dell’UICI (3° piano, via A. Manzoni,11) accoglierà la cittadinanza per una mattinata interamente dedicata alla salute degli occhi: screening gratuiti e distribuzione di materiale informativo.
Professionisti presenti: Medico oculista, Dott. Mario Lo Cascio e Ortottista, Dott.ssa Roberta Fazio.
“L’iniziativa rappresenta un’occasione preziosa per prendersi cura del proprio benessere visivo, ricevere indicazioni personalizzate e approfondire le buone pratiche di prevenzione durante la stagione estiva – spiega Giovanna Virga, presidente dell’Uici Palermo -. La prevenzione è un gesto semplice ma fondamentale, anche d’estate gli occhi meritano la stessa attenzione che dedichiamo al resto del corpo”.
Per ulteriori informazioni o per prenotare lo screening, la segreteria dell’Ente è a disposizione al numero 091 6162405 o tramite e mail uicpa@uici.it
Luogo: Uici Palermo, via Alessandro Manzoni, 11, PALERMO, PALERMO, SICILIA
Tipo evento: Altro
Data Inizio: 23/07/2026
Data Fine: 23/07/2026
Ora: 08:30
Artista: Uici Palermo
Prezzo: 0.00