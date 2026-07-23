Movida selvaggia e vandalismo a Regalbuto: sindaco dispone controlli notturni

Le proteste dei residenti per i ripetuti episodi di vandalismo, gli schiamazzi notturni e una movida ritenuta sempre più difficile da gestire hanno spinto l’Amministrazione comunale ad adottare misure straordinarie.

Le segnalazioni

Dopo le numerose segnalazioni arrivate dai cittadini, il sindaco ha disposto un’intensificazione dei controlli sul territorio in collaborazione con la Polizia Locale e le Forze dell’Ordine.

Attraverso una nota, il primo cittadino ha annunciato l’avvio di servizi di vigilanza serali e notturni, con controlli mirati e non prevedibili nelle aree maggiormente interessate.

Parla il sindaco

«Dopo i ripetuti episodi di vandalismo, gli schiamazzi e le numerose segnalazioni ricevute dai cittadini, l’Amministrazione Comunale ha chiesto un’intensificazione dei controlli sul territorio. In coordinamento con la Polizia Locale e con le Forze dell’Ordine, prenderanno avvio servizi di vigilanza serali e notturni, con controlli mirati e non prevedibili nelle zone maggiormente interessate. L’obiettivo è semplice: tutelare la tranquillità dei residenti, difendere il patrimonio pubblico e garantire il rispetto delle regole. A chi continua a pensare che tutto sia consentito, rivolgo un invito molto chiaro: fermatevi ora. I controlli saranno costanti e chi sarà sorpreso a compiere atti di vandalismo o a disturbare la quiete pubblica ne risponderà nelle sedi competenti. Ringrazio la Polizia Locale, le Forze dell’Ordine e tutti coloro che stanno collaborando per restituire serenità alla nostra comunità. Regalbuto merita rispetto. Il bene comune si difende con la collaborazione dei cittadini e con la presenza delle istituzioni.»

Obiettivo sicurezza

L’obiettivo dell’iniziativa è rafforzare la sicurezza nelle ore serali, prevenire nuovi episodi di vandalismo e garantire maggiore tranquillità ai residenti.

