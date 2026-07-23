Palio dei Normanni, Francesco Arca sarà il conte Ruggero: il conto lo paga la Regione
Piazza Armerina - 23/07/2026
Sarà l’attore Francesco Arca a interpretare il Conte Ruggero d’Altavilla nella 71ª edizione del Palio dei Normanni. Lo rende noto l’Assessorato al Turismo del Comune di Piazza Armerina.
Il contributo della Regione
La partecipazione dell’attore è resa possibile grazie a un finanziamento della Regione Siciliana destinato all’ingaggio di un interprete di riconosciuta notorietà nazionale, nell’ambito delle iniziative volte a sostenere la promozione della manifestazione.Secondo quanto evidenziato nella nota dell’Assessorato, l’iniziativa punta a rafforzare la visibilità del Palio dei Normanni, tra le più importanti rievocazioni storiche del Mezzogiorno, valorizzandone il patrimonio storico, culturale e identitario.
L’attore sarà il Conte Ruggero
Francesco Arca vestirà i panni del Gran Conte Ruggero, figura centrale della rievocazione che da oltre settant’anni rappresenta uno degli appuntamenti più significativi del calendario storico-culturale siciliano.Nella nota, l’Assessorato al Turismo ringrazia la Regione Siciliana per il sostegno all’iniziativa, sottolineando come il contributo consenta di proseguire il percorso di crescita e promozione della manifestazione anche sul piano della visibilità nazionale.