Politica, Gabriele Scarlata entra nel Coordinamento Regionale Giovanile di Noi Moderati

CATANIA – Prosegue il lavoro di strutturazione di Noi Moderati sul territorio siciliano. Su proposta del coordinatore provinciale Marco Forzese e del presidente provinciale Emanuele Pezzino, d’intesa con il coordinatore regionale Massimo Dell’Utri e la responsabile giovanile Arianna Valenza, Gabriele Scarlata è stato nominato delegato della provincia di Catania nel Coordinamento Regionale Giovanile di Noi Moderati Sicilia.

Scarlata, che ha già svolto attività nel sociale e nell’impegno pubblico, affiancherà la dirigenza locale e regionale nell’elaborazione di proposte rivolte alle nuove generazioni. Il coordinatore provinciale Marco Forzese ha commentato così la nuova adesione:

“L’ingresso di Gabriele Scarlata si inserisce nel percorso di radicamento del nostro partito a Catania e provincia. Grazie alla sua esperienza nel settore sociale, potrà dare un contributo concreto al coordinamento e al lavoro che stiamo svolgendo sul territorio. Gli auguro un proficuo lavoro a nome di tutta la comunità locale di Noi Moderati”.

Sul valore della presenza giovanile è intervenuto il coordinatore regionale e sottosegretario agli Esteri, Massimo Dell’Utri.

“Puntiamo sui giovani con l’obiettivo pratico di formare una nuova classe dirigente e contrastare la disaffezione verso la politica. Vogliamo offrire spazi concreti di partecipazione, affinché i ragazzi tornino a occuparsi direttamente della gestione della cosa pubblica. La nomina di Gabriele va in questa direzione”.