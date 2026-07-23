Sconto negato ai turisti, Confcommercio: “Pronti a offrire una cena ma stop a processi mediatici”

Il mancato riconoscimento dello sconto del 20% previsto nell’ambito della campagna promozionale del Comune di Enna a due turisti, episodio che nelle ultime ore ha alimentato il dibattito cittadino, spinge Confcommercio Caltanissetta Enna a intervenire pubblicamente. L’associazione invita a evitare che un singolo episodio, ancora da chiarire, si traduca in una valutazione negativa dell’intero comparto della ristorazione e dei pubblici esercizi.

“No a processi mediatici”

“I ristoratori e i pubblici esercizi non possono diventare il bersaglio di polemiche che rischiano di mettere in discussione il lavoro quotidiano di centinaia di imprenditori e dei loro collaboratori – dichiara il direttore di Confcommercio Caltanissetta Enna, Gianluca Speranza -. Sono attività che ogni giorno affrontano costi crescenti, investono in qualità, occupazione e servizi e contribuiscono in maniera determinante a rendere la città più viva, più accogliente e anche più sicura. Meritano rispetto e non processi mediatici”.

Le regole dell’accordo

Confcommercio ricorda inoltre che, fin dall’avvio dell’iniziativa promossa dal Comune, era stato chiarito come ciascuna attività aderente avrebbe potuto definire autonomamente le modalità di partecipazione, informando la clientela attraverso un’apposita comunicazione esposta all’ingresso dell’esercizio commerciale. Una scelta che, sottolinea l’associazione, era stata prevista nel rispetto dei principi di trasparenza e della sostenibilità economica delle imprese coinvolte.

Il gesto verso i due turisti

Per contribuire ad allentare le tensioni e chiudere la vicenda, Confcommercio annuncia un’iniziativa simbolica rivolta ai due visitatori. “Se quanto accaduto ha generato un malinteso o ha lasciato un’impressione negativa della nostra città, siamo disponibili a offrire, così come concordato con l’Amministrazione comunale, una cena ai due turisti presso una delle attività associate a Confcommercio. Non perché riteniamo vi siano responsabilità da attribuire preventivamente a qualcuno, ma perché crediamo che il dialogo, l’accoglienza e il buon senso siano sempre la strada migliore per superare ogni incomprensione”.

L’associazione rinnova infine la disponibilità a collaborare con l’Amministrazione comunale e con gli operatori economici affinché le iniziative di promozione del territorio possano continuare a rappresentare un’opportunità di crescita per Enna e per il suo comparto turistico.