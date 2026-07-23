Enna calcio, inviata integrazione alla Covisod: il 28 luglio si saprà se sarà iscritta al torneo di D
Enna-Cronaca - 23/07/2026
L’Enna Calcio SCSD ha comunicato di aver trasmesso alla CoViSoD la documentazione integrativa richiesta nell’ambito dell’iter per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie D.
Attesa per il 28 luglio
Si tratta di un passaggio fondamentale della procedura amministrativa che precede il via libera definitivo all’ammissione. L’attenzione del club è ora rivolta al 28 luglio, data nella quale è atteso il responso conclusivo dell’organismo di vigilanza.
In caso di esito positivo, la società potrà avviare ufficialmente la programmazione della nuova stagione sportiva, definendo gli aspetti organizzativi e tecnici in vista dell’inizio del campionato.