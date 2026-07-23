“Terra”, StudioBLu81 a Marzamemi ospita la bipersonale di Chiara Fronterrè e Salvo Muscarà

Inaugurazione giovedì 6 agosto alle 19 in via Regina Elena 27. Una parte del ricavato delle vendite delle opere sarà destinato alla “Carica dei Volontari”, per sostenere le attività dell’associazione impegnata nella tutela degli animali e nella cura del territorio

Un percorso immersivo che attraversa luce, paesaggio, memoria e trasformazione, con un’anima solidale. Si intitola “Terra” ed è la mostra bipersonale di Chiara Fronterrè e Salvo Muscarà che sarà inaugurata giovedì 6 agosto alle 19 allo StudioBlu81 – Contemporary Art di Marzamemi, che avrà anche l’obiettivo di destinare una parte del ricavato delle vendite delle opere alla “Carica dei Volontari”, per sostenere le attività dell’associazione impegnata nella tutela degli animali e nella cura del territorio.

Il progetto artistico consente il dialogo tra due ricerche profondamente radicate nella Sicilia e nella sua materia viva.

La pittura di Chiara Fronterrè indaga la relazione tra fragilità e resistenza attraverso stratificazioni di pigmento, incisioni e forme che emergono dai margini della materia. Le sue opere ricuciono frammenti di paesaggio, restituendo voce alle superfici che portano i segni del tempo e alle zone liminali dove la natura persiste e si rigenera.

Salvo Muscarà presenta una serie di piccoli oli dedicati alla Sicilia, visioni essenziali che trasformano scorci quotidiani in immagini simboliche. La sua pratica, nutrita da anni di interventi urbani e impegno civile, attraversa temi sociali e ambientali, facendo della pittura un gesto di cura verso i luoghi e le comunità che li abitano.

La mostra accoglie anche una installazione fotografica di Candida Luciano, che amplia il racconto visivo con un’indagine sulla materia, sui gesti e sui paesaggi contemporanei dell’isola.

L’opening del 6 agosto sarà accompagnato da una performance sonora dei Soundscapes, che presenteranno un paesaggio acustico immersivo pensato per dialogare con le opere e con l’atmosfera dello spazio.

La mostra sarà visitabile ogni giorno dalle 18 alle 21 – e su appuntamento – nello StudioBlu81 in via Regina Elena 27, Marzamemi.