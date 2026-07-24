L’ufficio postale di Villarosa riapre al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione
Comunicati Stampa - 24/07/2026
L’ufficio postale di Villarosa riapre al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione
secondo la tipologia Polis.
Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di via Crema,
finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie a Polis,
l’iniziativa di Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila
comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.
L’ufficio postale di Villarosa è stato completamente rinnovato. La sala che accoglie i clienti è stata dotata
di un nuovo assetto, nuovi arredi e colori oltre a una corsia per ipovedenti e gli ambienti sono stati
migliorati con soluzioni a basso impatto ambientale e una nuova illuminazione a basso consumo
energetico; sono stati inoltre realizzati tre sportelli ribassati per richiedere in comodità i servizi della
pubblica amministrazione oltre ai tradizionali prodotti e servizi e una postazione relazionale, dotata di
sedute. È stata inoltre realizzata una sala apposita per la consulenza finanziaria. Predisposta infine
un’area self, dove verrà installato un totem automatico da quale i cittadini potranno richiedere e
stampare in autonomia i documenti relativi ai servizi della PA erogati.
Disponibili in sede i certificati anagrafici oltre ai servizi INPS come ad esempio il cedolino della pensione,
la certificazione unica e il modello “OBIS M”. Inoltre, grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane,
Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini possono richiedere o
rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello, senza doversi recare
in questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio.
La sede di via Crema è a disposizione dei cittadini dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il
sabato fino alle 12.35, con ATM Postamat disponibile h24 tutti i giorni della settimana.