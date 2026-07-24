L’ufficio postale di Villarosa riapre al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione

secondo la tipologia Polis.

Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di via Crema,

finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie a Polis,

l’iniziativa di Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila

comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

L’ufficio postale di Villarosa è stato completamente rinnovato. La sala che accoglie i clienti è stata dotata

di un nuovo assetto, nuovi arredi e colori oltre a una corsia per ipovedenti e gli ambienti sono stati

migliorati con soluzioni a basso impatto ambientale e una nuova illuminazione a basso consumo

energetico; sono stati inoltre realizzati tre sportelli ribassati per richiedere in comodità i servizi della

pubblica amministrazione oltre ai tradizionali prodotti e servizi e una postazione relazionale, dotata di

sedute. È stata inoltre realizzata una sala apposita per la consulenza finanziaria. Predisposta infine

un’area self, dove verrà installato un totem automatico da quale i cittadini potranno richiedere e

stampare in autonomia i documenti relativi ai servizi della PA erogati.

Disponibili in sede i certificati anagrafici oltre ai servizi INPS come ad esempio il cedolino della pensione,

la certificazione unica e il modello “OBIS M”. Inoltre, grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane,

Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini possono richiedere o

rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello, senza doversi recare

in questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio.

La sede di via Crema è a disposizione dei cittadini dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il

sabato fino alle 12.35, con ATM Postamat disponibile h24 tutti i giorni della settimana.