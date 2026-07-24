Piscine a Enna, pubblicato avviso per la ricerca di un ambulante: domande entro il 26 luglio

l Comune di Enna cerca un operatore economico per il punto ristoro delle piscine comunali. È stato pubblicato l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’assegnazione temporanea di un posteggio destinato al commercio su area pubblica all’interno dell’impianto natatorio comunale. Le domande dovranno pervenire entro le ore 24 del 26 luglio 2026.

L’obiettivo è garantire agli utenti della piscina un servizio complementare durante tutta la stagione di apertura. Il posteggio, individuato dall’Amministrazione all’interno dell’area di pertinenza dell’impianto, avrà una superficie massima di circa 40 metri quadrati, con un accesso di 3 metri di larghezza. Potrà essere utilizzato mediante banco mobile o autonegozio per la vendita di bevande, gelati, snack, prodotti alimentari confezionati e prodotti di gastronomia consentiti dalla normativa di settore.





La concessione avrà natura temporanea e sperimentale: non è previsto il pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico. Resterà valida dalla data di assegnazione fino alla chiusura della stagione balneare 2026, senza possibilità di rinnovo tacito.





Possono partecipare gli operatori in possesso dei requisiti morali previsti per l’esercizio del commercio, del titolo abilitativo per il commercio su area pubblica (autorizzazione o SCIA itinerante), dell’iscrizione al Registro delle Imprese, ove prevista, e privi di cause ostative previste dalla normativa antimafia.

La domanda va redatta sul modello allegato all’avviso e inviata via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.enna.it, oppure consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune. Alla domanda vanno allegati: copia del documento d’identità, copia del titolo abilitativo, eventuale visura camerale ed elenco dei prodotti offerti con i relativi prezzi.

In caso di una sola manifestazione ammissibile, il Comune procederà direttamente all’assegnazione, previa verifica dei requisiti. In caso di più domande, sarà formata una graduatoria basata su qualità e varietà dei prodotti offerti, minor prezzo proposto e, in caso di parità, maggiore esperienza nel settore. L’assegnatario dovrà rispettare gli orari dell’impianto, mantenere il posteggio in ordine e decoro, osservare le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e provvedere allo smaltimento dei rifiuti. L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la concessione in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico o esigenze organizzative della struttura.

Per maggiori informazioni e per il modello di domanda è possibile rivolgersi al Settore Attività Produttive – SUAP del Comune di Enna, ai recapiti istituzionali dell’Ente. Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio SUAP. Gli atti sono depositati presso il Servizio SUAP, in Piazza Coppola n. 1, e consultabili secondo le modalità previste dalla normativa sull’accesso agli atti.

Di seguito il link dove scaricare il modulo: https://www.comune.enna.it/novita/notizia/619/Manifestazione-di-interesse-finalizzata-all-assegnazione-temporanea-di-un-posteggio-destinato-all-esercizio-dell-attivit–di-commercio-su-area-pubblica-presso-l-impianto-natatorio-comunale







