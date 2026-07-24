Mythos Troina Festival, ecco la sezione “Assoli”: tre registe, tre prime nazionali tra mito e nuova drammaturgia

Tre registe, tre nuove drammaturgie, tre interpreti emozionanti: sono gli ingredienti di “Assoli”, la sezione del Mythos Troina Festival diretto da Luigi Tabita, in programma dal 28 luglio al 2 agosto alle ore 20.30 presso la Torre Capitania.





Pensata come uno spazio di sperimentazione e approfondimento, la sezione “Assoli” propone tre spettacoli, in prima nazionale, accomunati da una forte impronta autoriale e da uno sguardo contemporaneo sui grandi personaggi della mitologia classica. Tre produzioni che, attraverso linguaggi differenti, rileggono il mito con una sensibilità contemporanea, dando spazio alle nuove drammaturgie e alla ricerca teatrale.





Ad aprire il ciclo, il 28 e 29 luglio, sarà “Andromaca – Il candore del cigno”, scritto da Gianni Guardigli, con Daniela Giovanetti e la regia di Valeria Almerighi. Lo spettacolo restituisce tutta l’attualità della tragedia di Andromaca, simbolo delle vittime di ogni guerra, trasformando il mito in una riflessione sul presente e sulla necessità di risvegliare una coscienza collettiva di fronte ai conflitti che continuano a segnare il nostro tempo.





Il 30 e 31 luglio sarà la volta di “Polissena dimenticata”, scritto e diretto da Aurora Miriam Scala, con Federica De Benedittis. Lo spettacolo riporta alla luce una delle figure femminili più marginali della mitologia greca, trasformando il silenzio che l’ha accompagnata nei secoli in una potente rivendicazione di memoria.





A chiudere la rassegna, l’1 e 2 agosto, sarà “Sing Orpheus Sing”, drammaturgia e regia di Noemi Francesca, con Dario Guidi. Il celebre cantore del mito viene immaginato come l’ultimo sopravvissuto dopo la fine del mondo, in uno spettacolo che riflette sul potere dell’arte e della parola.





Dopo la sezione “Assoli”, il Mythos Troina Festival entrerà nella sua fase conclusiva con gli ultimi appuntamenti del cartellone, fino al gran finale dell’8 agosto affidato a Leo Gullotta, protagonista di “Tiresia” spettacolo che chiuderà la sesta edizione della manifestazione.





Il Mythos Troina Festival, riconosciuto dal Ministero della Cultura e patrocinato dall’INDA – Istituto Nazionale del Dramma Antico, è organizzato dal Comune di Troina e proseguirà fino all’8 agosto con un programma che intreccia teatro, musica e arti performative nel segno del mito contemporaneo.