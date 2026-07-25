Assistenza domiciliare nell’Ennese, Cga conferma continuità del servizio: sospensione respinta

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (Cga) ha respinto la richiesta di sospensione avanzata dall’Associazione Primavera ETS nell’ambito della controversia sulla gestione del servizio di Assistenza domiciliare integrata (Adi) nella provincia di Enna. La decisione, depositata il 24 luglio, interviene nel contenzioso nato dopo il passaggio dal precedente sistema di affidamento tramite gara pubblica al nuovo modello regionale basato sull’accreditamento e sulla contrattualizzazione degli operatori, che consente agli assistiti di scegliere liberamente il soggetto erogatore tra quelli qualificati, nel rispetto dei tetti di spesa programmati.

Il contenzioso

L’Associazione Primavera ETS, che aveva gestito il servizio dapprima in forza di una gara triennale (2019-2023) e successivamente attraverso contratti ponte semestrali, aveva impugnato davanti al Tar Palermo i decreti assessoriali di accreditamento e voltura, oltre agli atti applicativi dell’Asp di Enna, adottati dopo l’accreditamento della società Giomi, oggi Adi Personam Srl. Con sentenza dell’8 aprile scorso, il Tar aveva dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Contro quella decisione l’associazione ha proposto appello al Cga, chiedendo anche la sospensione dell’esecutività della sentenza. Nel giudizio si è costituita Adi Personam Srl, rappresentata dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, chiedendo il rigetto dell’istanza cautelare.

La decisione

Il Cga ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che l’eventuale sospensione degli atti impugnati non determinerebbe comunque l’immediato e automatico riaffidamento del servizio all’Associazione Primavera. I giudici hanno inoltre evidenziato che, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, prevale l’esigenza di assicurare la tutela della salute pubblica e la continuità delle cure domiciliari in favore degli assistiti fragili della provincia di Enna. Alla luce della pronuncia, Adi Personam Srl continuerà a garantire l’erogazione del servizio di assistenza domiciliare integrata sul territorio provinciale, assicurando la continuità delle prestazioni rivolte a centinaia di pazienti.