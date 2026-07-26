Enna rende omaggio ad Alessandro Scelfo: intitolazione di una via e dedica di Piazza Antonio Scelfo

La famiglia Scelfo e il Gruppo Interbus esprimono profonda gratitudine al Comune di Enna per aver voluto rendere omaggio alla memoria del Cavaliere Alessandro Scelfo attraverso due significativi provvedimenti: l’intitolazione di una via a Enna Bassa, nei pressi del Terminal Bus, e la dedica anche ad Alessandro Scelfo della storica Piazza Antonio Scelfo, a Enna Alta, già intitolata al padre.

Una scelta dal forte valore simbolico che unisce idealmente due generazioni accomunate dall’amore per Enna, dall’impegno imprenditoriale e dal profondo legame con la Sicilia, consegnandone il ricordo alla memoria collettiva della città.

Le cerimonie rappresentano il tributo a un uomo che ha dedicato la propria vita al lavoro, alla crescita dell’impresa e allo sviluppo del territorio, contribuendo in modo determinante all’evoluzione della mobilità regionale e al rafforzamento del ruolo della Sicilia nel panorama nazionale dei trasporti.





Con il contributo del Cav. Alessandro Scelfo, la mobilità su gomma è cresciuta in Sicilia fino a diventare una delle principali realtà del trasporto passeggeri, fondata su un modello imprenditoriale innovativo, affidabile attento alle persone ed all’ambiente. Parallelamente, Alessandro Scelfo ha sempre affiancato all’attività d’impresa un costante impegno a favore della cultura, della formazione universitaria e della comunità ennese.

«L’intitolazione di questi luoghi alla memoria di nostro padre ci riempie di emozione e di orgoglio», dichiarano i familiari. Il fatto che Piazza Antonio Scelfo, dedicata a nostro nonno, porti oggi anche il nome di nostro padre rappresenta un segno di straordinario valore affettivo e civile. Enna ha voluto unire nella memoria due figure profondamente legate alla storia della città e della nostra famiglia. È un gesto che custodisce il loro esempio e lo consegna alle future generazioni.Questo riconoscimento non celebra soltanto il percorso imprenditoriale di Alessandro Scelfo, ma i principi che hanno ispirato tutta la sua vita: il lavoro come servizio, la responsabilità verso i collaboratori, il rispetto delle istituzioni, l’amore per la Sicilia e la convinzione che la crescita di un’impresa debba tradursi anche in crescita per il territorio e per le persone.Ringraziamo il Sindaco, l’Amministrazione comunale e il Consiglio comunale di Enna per aver voluto rendere permanente il ricordo di un uomo che ha sempre operato con discrezione, determinazione e senso del dovere. Questo gesto rappresenta per la nostra famiglia e per tutti i collaboratori del Gruppo Interbus una grande responsabilità: continueremo a custodire e a trasmettere i valori che hanno guidato il suo percorso umano e professionale.»

La famiglia Scelfo rinnova infine il proprio ringraziamento a quanti hanno partecipato alle cerimonie, condividendo un momento che rende viva la memoria di Alessandro Scelfo e rafforza il legame tra la città di Enna e una famiglia che ha contribuito in maniera significativa alla crescita economica e sociale del territorio.









Luogo: Terminal Bus di Enna , Viale Armando Diaz, 190, ENNA, ENNA, SICILIA