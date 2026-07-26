Enna ricorda Alessandro Scelfo: doppia intitolazione per l’imprenditore di Interbus

Il Comune di Enna ha dedicato una nuova via ad Alessandro Scelfo e ha disposto che anche il suo nome venga associato a Piazza Antonio Scelfo, già intitolata al padre dell’imprenditore. Due provvedimenti con i quali l’amministrazione comunale ha voluto ricordare una delle figure che hanno segnato la storia del trasporto pubblico locale e dell’imprenditoria ennese.

La doppia intitolazione

La nuova via si trova a Enna Bassa, nelle vicinanze del Terminal Bus, mentre la storica Piazza Antonio Scelfo, a Enna Alta, porterà anche il nome di Alessandro Scelfo. Una scelta che lega simbolicamente padre e figlio, entrambi protagonisti dello sviluppo dell’azienda di famiglia e della crescita del settore del trasporto passeggeri in Sicilia.

Il percorso imprenditoriale

Alla guida del Gruppo Interbus, Alessandro Scelfo ha contribuito allo sviluppo della mobilità regionale su gomma, accompagnando la crescita dell’azienda con investimenti e innovazione. Accanto all’attività imprenditoriale, ha sostenuto iniziative nel campo della cultura, della formazione universitaria e della vita sociale del territorio ennese, mantenendo un forte legame con la città.

Il ringraziamento della famiglia

A margine delle cerimonie, la famiglia Scelfo e il Gruppo Interbus hanno espresso gratitudine al sindaco, all’Amministrazione comunale e al Consiglio comunale per il riconoscimento. «L’intitolazione di questi luoghi alla memoria di nostro padre ci riempie di emozione e di orgoglio», hanno dichiarato i familiari. «Il fatto che Piazza Antonio Scelfo, dedicata a nostro nonno, porti oggi anche il nome di nostro padre rappresenta un segno di grande valore affettivo e civile. È un gesto che consegna il loro esempio alle future generazioni». La famiglia ha infine ringraziato quanti hanno partecipato alle cerimonie, sottolineando come il riconoscimento rappresenti anche uno stimolo a proseguire nel solco dei valori che hanno contraddistinto il percorso umano e professionale di Alessandro Scelfo.