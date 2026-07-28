Enna calcio iscritta al campionato di serie D, via libera dalla Covisod
Enna-Cronaca - 28/07/2026
La Co.Vi.So.D. ha accolto il ricorso presentato dalla società gialloverde, sancendo l’ammissione ufficiale dell’Enna al campionato di Serie D, Girone I per la stagione sportiva 2026/2027. Si conclude così positivamente l’iter avviato dalla società dopo essere stata costretta a presentare un’integrazione.
Il campionato
L’esito favorevole restituisce all’Enna il diritto di partecipare al massimo campionato dilettantistico nazionale per il terzo anno consecutivo. Soddisfazione nell’ambiente gialloverde ma adesso il club potrà concentrarsi esclusivamente sulla programmazione della nuova stagione, tra mercato, preparazione e definizione dell’organico.