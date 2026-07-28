Emergenza idrica a Regalbuto: acqua a turnazione in 8 contrade

Acqua sì, ma a turnazione in alcune contrade di Regalbuto. La notevole diminuzione delle fonti di approvvigionamento idrico ha costretto AcquaEnna a rimodulare il servizio in una parte del territorio comunale. Il provvedimento entra in vigore oggi, 28 luglio, in piena estate e con temperature elevate che stanno mettendo a dura prova anche la provincia ennese, alimentando le preoccupazioni dei residenti, soprattutto delle famiglie con bambini, degli anziani e delle persone più fragili.

Le contrade interessate

La turnazione riguarda il sistema distributivo che serve le contrade Sparacollo, Pettoruto, Savarino, Scalidda, Ciappa Monte, Piano Arena, Darderi e le zone limitrofe.

La turnazione

Secondo quanto comunicato da AcquaEnna, l’erogazione dell’acqua sarà garantita tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 17 circa, secondo una turnazione oraria predisposta per far fronte alla riduzione della disponibilità della risorsa idrica.

Al momento AcquaEnna non ha indicato per quanto tempo resterà in vigore la turnazione, che sarà applicata fino a nuove comunicazioni.