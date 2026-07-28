Valguarnera, Giannuzzo nuovo comandante della stazione dei carabinieri

Il maresciallo ordinario Lorenzo Giannuzzo è stato nominato comandante effettivo della stazione dei Carabinieri di Valguarnera. La nomina è arrivata nei giorni scorsi direttamente dal Comando

Regione Sicilia dell’Arma.

La carriera

Giannuzzo di origine leccese è in servizio presso la stazione di Valguarnera da 5 anni. I primi due come

vicecomandante del luogotenente Nicola Lomoro, altri 2 sempre come vice del maresciallo Lucca Pucci. Da circa un anno invece ha esercitato la funzione di comandante supplente in sede vacante.

Adesso la nomina definitiva come comandante effettivo a soli 29 anni, Il più giovane in assoluto al comando dell’Arma locale. Sempre presente a presidio del territorio, durante il suo soggiorno a

Valguarnera si è fatto apprezzare per serietà, dedizione e impegno.