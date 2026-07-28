Pianeta Sindacale Carabinieri, nuove nomine al Consiglio regionale: Fazzi referente per Enna

Il PSC Assieme Sicilia rafforza la propria struttura regionale con tre nuovi Consiglieri Regionali eletti nel corso del Consiglio Regionale Sicilia del sindacato, che si è svolto il 28 luglio all’Hotel Federico II Palace di Enna.

A entrare nell’organismo sono il Luogotenente Carmelo Mucella, il Vice Brigadiere Michele Fazzi e l’Appuntato Scelto Q.S. Cosimo Castelli. Al Vice Brigadiere Fazzi, in servizio alla stazione Carabinieri di Villarosa, è stata affidata la responsabilità della provincia di Enna.

Il Consiglio regionale riunito a Enna

L’incontro ha riunito i dirigenti regionali e i vertici nazionali di Pianeta Sindacale Carabinieri – PSC Assieme, associazione sindacale dell’Arma che, secondo quanto comunicato, figura tra le principali realtà per numero di iscritti.

Presenti il Segretario Generale Vincenzo Romeo e il dirigente nazionale Francesco Blandino, in un appuntamento dedicato alle tematiche della tutela dei Carabinieri, della formazione professionale, dell’assistenza legale e del rafforzamento dell’organizzazione sul territorio.

Gli incarichi affidati ai nuovi consiglieri

Al Luogotenente Carmelo Mucella è stata affidata la responsabilità della Sicilia orientale, mettendo a disposizione del sindacato l’esperienza maturata nell’Arma.

Il Vice Brigadiere Michele Fazzi seguirà la provincia di Enna. Secondo PSC Assieme, l’incarico riconosce il valore di un Carabiniere con esperienza operativa maturata tra Lombardia, Calabria e Sicilia, caratterizzata da professionalità, equilibrio e vicinanza ai colleghi.

La nomina dell’Appuntato Scelto Q.S. Cosimo Castelli, aggiunge il sindacato, contribuisce ad arricchire ulteriormente la squadra dirigente regionale.

Tutela, formazione e servizi per gli iscritti

PSC Assieme Sicilia ha annunciato una programmazione di ascolto e presenza costante sul territorio, con attività di tutela sindacale, assistenza legale specializzata, formazione qualificata e servizi attraverso l’APP PSC Assieme, che integra anche strumenti di intelligenza artificiale dedicata.

Tra le iniziative promosse figurano corsi specialistici per l’abilitazione al pilotaggio dei droni, corsi di guida sicura e aggiornamenti sul Codice Rosso e sul Codice della Strada.

“L’ingresso del Luogotenente Mucella, del Vice Brigadiere Fazzi e dell’Appuntato Scelto Q.S. Castelli rafforza ulteriormente la nostra presenza in Sicilia”, hanno dichiarato i dirigenti regionali.