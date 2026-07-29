Pergusa, Legambiente presenta il monitoraggio dei laghi siciliani: focus sulla qualità delle acque

La Goletta dei Laghi di Legambiente approda a Enna. Giovedì 30 luglio, alle ore 19, il Visitor Center della Riserva naturale speciale del Lago di Pergusa ospiterà la tredicesima tappa siciliana della storica campagna nazionale dedicata al monitoraggio e alla tutela dei laghi italiani. Nel corso dell’incontro saranno presentati i risultati delle analisi microbiologiche effettuate nei laghi di Pergusa, Piana degli Albanesi, Soprano e della diga San Giovanni.

I risultati del monitoraggio

La conferenza stampa sarà l’occasione per fare il punto sullo stato di salute di alcuni dei principali bacini lacustri della Sicilia. I monitoraggi di Legambiente, pur non sostituendosi ai controlli ufficiali e non avendo valore ai fini della balneabilità, rappresentano uno strumento di osservazione e denuncia delle criticità ambientali presenti sul territorio.

«A difesa dell’immenso patrimonio rappresentato dai laghi siciliani torna la Goletta dei Laghi – afferma il presidente di Legambiente Sicilia, Tommaso Castronovo –. L’obiettivo è individuare scarichi non depurati, captazioni abusive, situazioni di incuria, ma anche denunciare gli effetti della crisi climatica e della pressione antropica, promuovendo al tempo stesso buone pratiche di gestione e sostenibilità».

Gli interventi in programma

All’iniziativa prenderanno parte Franz Scavuzzo, presidente di Legambiente Erei, Giuseppe Maria Amato, responsabile Gestione delle risorse idriche di Legambiente Sicilia, Antonio Aveni, responsabile dell’Ufficio della Riserva naturale speciale Lago di Pergusa, l’assessore comunale Michele Sabatino, Rita Umbriaco, referente del Cea Alexander Von Humboldt, ed Elisa Scocchera dell’ufficio scientifico di Legambiente. A moderare l’incontro sarà Vanessa Rosano, direttrice di Legambiente Sicilia.

La campagna nazionale

Giunta alla ventunesima edizione, Goletta dei Laghi è la campagna nazionale con cui Legambiente monitora ogni anno lo stato di salute degli ecosistemi lacustri italiani attraverso analisi scientifiche e attività di sensibilizzazione. L’iniziativa punta a individuare le principali criticità ambientali e a promuovere interventi concreti per la tutela delle risorse idriche.