La scrittrice ennese Stefania Avola conquista il Premio culturale Girasole

C’è anche la scrittrice e docente Stefania Avola tra i protagonisti della prima edizione del Premio culturale “Girasole”, manifestazione che punta a valorizzare le eccellenze siciliane nei diversi ambiti della cultura. L’autrice, originaria del territorio ennese e insegnante a Piazza Armerina, riceverà il riconoscimento per il volume “Sicilia d’inverno inedita e sentimentale. Sette mete vacanziere fuori stagione per viaggi dell’anima”, pubblicato da Algra Editore.

Un riconoscimento al racconto della Sicilia

Il premio rappresenta un ulteriore attestato di stima per il percorso letterario di Stefania Avola, già autrice di romanzi e raccolte di racconti edite anche da Giulio Perrone Editore e inserita nel 2024 dalla Biblioteca Centrale della Regione Siciliana nel progetto dedicato alle scrittrici che hanno contribuito ad arricchire il patrimonio culturale dell’Isola.

La giuria ha scelto di premiare il suo ultimo lavoro per la capacità di restituire un’immagine della Sicilia lontana dagli stereotipi, raccontando luoghi meno conosciuti attraverso un itinerario che unisce paesaggio, memoria e identità. Un viaggio che invita a riscoprire l’isola nella stagione invernale, quando i ritmi rallentano e il territorio mostra il suo volto più autentico.

Un premio che valorizza i talenti siciliani

La manifestazione è promossa dal Circolo Culturale “Giovanni Meli Montallegro APS” con il patrocinio dell’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana e del Comune di Montallegro.

«Il Premio Culturale “Girasole” vuole essere un faro puntato sui talenti della nostra amata Sicilia – dichiara il giovane presidente Giuseppe Iatì – Abbiamo voluto premiare personalità che, attraverso la scienza, la letteratura, il cinema, il teatro e la musica, portano in alto il nome della nostra terra. Sono particolarmente orgoglioso della sezione giovani promesse: premiare i talenti in erba significa far emergere il loro valore e dare il giusto spazio alle nuove generazioni».

Cerimonia il 12 agosto

La consegna dei riconoscimenti è in programma mercoledì 12 agosto, alle ore 20, nell’Aula Multimediale “Ercole Agatino Longo” di Montallegro.

Insieme a Stefania Avola saranno premiati esponenti del mondo della sanità, della saggistica, della poesia, del cinema, della lirica e della valorizzazione culturale del territorio. Spazio anche alle “Giovani promesse”, sezione dedicata ai talenti emergenti che si sono distinti nello sport, nella musica e nella poesia.

Con questo riconoscimento, Stefania Avola aggiunge un nuovo tassello al proprio percorso letterario, confermando la capacità di raccontare la Sicilia attraverso uno sguardo originale, attento ai territori meno battuti e alle storie che custodiscono.