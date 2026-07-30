Piazza Armerina, 2 milioni di euro per la scuola Falcone: ammesso il finanziamento regionale

La scuola elementare “Giovanni Falcone” di Piazza Armerina è stata ammessa a un finanziamento regionale di 2 milioni di euro per interventi di miglioramento sismico, efficientamento energetico e utilizzo di energie rinnovabili. Il contributo è inserito nella graduatoria provvisoria approvata dal Dipartimento regionale della Protezione civile.

L’intervento interesserà il plesso dell’ex San Pietro e punta a rendere l’edificio scolastico più sicuro, efficiente e sostenibile, attraverso lavori di riqualificazione strutturale ed energetica.

Il progetto finanziato

Le risorse consentiranno di realizzare opere finalizzate al miglioramento della sicurezza sismica dell’immobile, all’efficientamento energetico e all’impiego di fonti rinnovabili. L’obiettivo è adeguare uno dei principali edifici scolastici della città agli standard richiesti in materia di sicurezza, sostenibilità ambientale e qualità degli spazi destinati alla didattica.

Il sindaco Antonino Cammarata ha definito il finanziamento «un risultato di straordinaria importanza per la comunità», sottolineando come l’intervento sia il frutto del lavoro di programmazione portato avanti dall’Amministrazione comunale. «Investire sulla scuola significa investire sul futuro della nostra città», ha affermato.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore alla Pubblica istruzione, Deborah Zanerolli, che ha ribadito come la sicurezza degli edifici scolastici rappresenti una priorità per l’Amministrazione, evidenziando l’importanza di garantire agli studenti ambienti di apprendimento moderni e funzionali.

Il ringraziamento agli uffici

L’assessore ai Lavori pubblici, Epifanio Di Salvo, ha infine rivolto un ringraziamento all’Ufficio tecnico comunale e all’ingegnere capo Mario Duminuco per il lavoro svolto nella predisposizione del progetto che ha consentito di ottenere il finanziamento.

Con questo intervento da 2 milioni di euro, il Comune prosegue il programma di riqualificazione del patrimonio scolastico cittadino, puntando sulla sicurezza degli edifici e sul miglioramento della qualità delle strutture destinate all’istruzione.