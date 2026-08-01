Polizia, in pensione il sostituto commissario Fichera: il saluto del questore

Dopo 40 anni di servizio nella Polizia di Stato, il Sostituto Commissario Giuseppe Fichera lascia la divisa e va in pensione. A salutarlo è stato il Questore di Enna, Cono Incognito, che ha voluto rendergli omaggio al termine di una carriera trascorsa tra attività di controllo del territorio e indagini di polizia giudiziaria.

Gli inizi di carriera

Arruolato nel 1987, Fichera ha mosso i primi passi professionali alla Questura di Palermo, dove è stato assegnato all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, operando in una fase particolarmente delicata per la Sicilia e per il Paese.Nel 1992 il trasferimento al Commissariato di Leonforte, seguito dal Corso Sottufficiali alla Scuola di Caserta. Dopo una breve parentesi alla Questura di Enna, nel novembre 1994 è approdato al Commissariato di Nicosia, dove ha trascorso gran parte della sua carriera.

La permanenza a Nicosia

Nel presidio di Nicosia si è dedicato soprattutto all’attività investigativa. Entrato nella Sezione di Polizia Giudiziaria, nel 2009 ne è diventato responsabile, coordinando negli anni numerose indagini e operazioni sul territorio provinciale.Nel corso della cerimonia di saluto, il Questore ha ringraziato il funzionario per il servizio reso all’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, sottolineandone la professionalità, il senso del dovere e il contributo offerto alla sicurezza della provincia di Enna.Con il pensionamento di Giuseppe Fichera si conclude un percorso professionale lungo quasi quattro decenni, vissuto interamente al servizio delle istituzioni e della collettività.