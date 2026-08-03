Spese per le famiglie evacuate dagli incendi, convocato il Consiglio comunale di Enna

Il Consiglio comunale di Enna sarà convocato in seduta straordinaria e urgente venerdì 7 agosto, alle ore 16, per approvare il riconoscimento di una spesa sostenuta dal Comune durante l’emergenza incendi che nei giorni scorsi ha interessato il territorio ennese.

L’unico punto all’ordine del giorno riguarda il riconoscimento di un debito fuori bilancio relativo agli interventi disposti in somma urgenza per garantire l’ospitalità alle famiglie che avevano dovuto lasciare temporaneamente le proprie abitazioni a causa dell’avanzare delle fiamme.

I soldi

Secondo quanto si apprende, la spesa sostenuta dall’amministrazione comunale ammonta complessivamente a circa 600 euro. Le famiglie evacuate sono nel frattempo rientrate quasi tutte nelle proprie abitazioni, una volta cessate le condizioni di pericolo.

Seduta durante la sospensione estiva

A darne comunicazione è stato il presidente del Consiglio comunale, Marco Greco, spiegando che la convocazione si rende necessaria nonostante l’assemblea si trovi nel periodo di sospensione dei lavori.

Proprio per il carattere straordinario della seduta, il Consiglio si svolgerà in modalità mista, consentendo la partecipazione sia in presenza sia da remoto. La scelta è stata adottata per agevolare il raggiungimento del numero legale, considerato che alcuni consiglieri si trovano fuori città per la pausa estiva, programmata prima dell’emergenza incendi.

La riunione si terrà eccezionalmente di venerdì, anziché nel consueto appuntamento del lunedì.

Il ringraziamento ai consiglieri

Nella nota diffusa alla cittadinanza, Greco ha ringraziato i consiglieri comunali che hanno assicurato la propria disponibilità a partecipare alla seduta, consentendo così all’assemblea di esaminare rapidamente il provvedimento necessario a regolarizzare la spesa sostenuta dal Comune.

Il presidente del Consiglio ha inoltre ricordato che, terminata questa convocazione straordinaria, l’attività dell’aula riprenderà regolarmente dal 31 agosto con le sedute in presenza secondo il calendario ordinario.

L’approvazione del provvedimento consentirà all’ente di completare l’iter amministrativo relativo agli interventi adottati nelle ore dell’emergenza per garantire assistenza alle persone costrette a lasciare le proprie case.