Maltempo nell’Ennese, estate folle: nubifragio su Enna e pioggia battente a Piazza Armerina

Un violento temporale ha colpito nel pomeriggio il capoluogo ennese e parte della provincia, riportando per alcune ore uno scenario più autunnale che estivo. Un’ondata di maltempo improvvisa che conferma il volto di un’estate sempre più caratterizzata da fenomeni estremi, con il rapido alternarsi di caldo intenso e nubifragi.

Le precipitazioni più consistenti hanno interessato Enna e Piazza Armerina (come testimoniato nella città dei mosaici nel video del Centro meteorologico di Piazza Armerina) dove la pioggia battente ha causato rallentamenti alla circolazione e diversi disagi.

Auto intrappolata dall’acqua vicino alla Kore

Nel capoluogo sono intervenuti i volontari dell’Ente Corpo Volontari Protezione Civile di Enna, chiamati a fronteggiare le criticità provocate dall’intenso acquazzone.

Oltre ai tombini saltati e agli allagamenti registrati in diverse zone della città, l’emergenza più significativa si è verificata a Enna bassa, nei pressi dell’Università Kore, dove un’autovettura è rimasta bloccata all’interno di una profonda pozza d’acqua formatasi in pochi minuti.

I volontari hanno tratto in salvo il conducente e successivamente recuperato anche il veicolo. Fortunatamente non si registrano feriti né conseguenze per l’automobilista.

Disagi anche a Piazza Armerina

Il maltempo ha interessato anche Piazza Armerina, dove una pioggia battente ha interessato il centro urbano e le principali arterie cittadine, rendendo più difficoltosa la viabilità e imponendo particolare prudenza agli automobilisti.

L’episodio rappresenta l’ennesima manifestazione di un’estate anomala, segnata da repentini cambiamenti meteorologici e da fenomeni di forte intensità che, nel giro di pochi minuti, sono in grado di provocare allagamenti e criticità sul territorio.