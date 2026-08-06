Serie D, l’Enna scopre il suo cammino: nel girone I sfide di lusso con la Reggina e con le 12 siciliane

L’attesa è finita. La composizione del girone I di Serie D per la stagione 2026-2027 è ufficiale e l’Enna conosce finalmente le avversarie che accompagneranno il suo percorso nel massimo campionato dilettantistico nazionale.

Le 13 siciliane

Per i gialloverdi si prospetta un torneo particolarmente competitivo, caratterizzato da una forte impronta siciliana: saranno infatti tredici le squadre dell’Isola inserite nello stesso raggruppamento, affiancate da cinque formazioni calabresi. Tra queste spicca la Reggina, una delle società più blasonate dell’intero panorama dilettantistico italiano e tra le principali candidate alla lotta per il vertice.

Per l’Enna sarà una stagione ricca di fascino e di sfide ad alta intensità. Il calendario offrirà numerosi derby regionali, appuntamenti sempre molto sentiti da tifoserie e società, oltre a trasferte impegnative in Calabria contro piazze storiche del calcio meridionale.

Ecco le squadre

Le siciliane: Athletic Club Palermo, Avola,Castrum Favara, Enna, Gela, Licata, Milazzo, Modica, Nissa, Nuova Igea Virtus, Ragusa, Siracusa, Trapani. Squadre calabresi: Digiesse PraiaTortora, Reggina, Sambiase, Vibonese, Vigor Lamezia

Obiettivo salvezza

Il nuovo girone promette equilibrio e spettacolo, con diverse squadre costruite per recitare un ruolo da protagoniste. Per la formazione ennese sarà fondamentale partire con il piede giusto per conquistare rapidamente punti preziosi per strappare la salvezza

La definizione dei gironi rappresenta il primo vero passo verso l’inizio della nuova stagione. Adesso l’attenzione si sposterà sulla pubblicazione dei calendari, che sveleranno il cammino dell’Enna giornata dopo giornata in un campionato che si preannuncia lungo, difficile e ricco di insidie.