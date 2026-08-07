Cadono massi, chiusa la strada del Castello di Lombardia

A Enna è stata disposta la chiusura del tratto di strada che costeggia il Castello di Lombardia dopo il distacco di alcuni massi dalle mura di cinta della storica fortezza. Il provvedimento è stato adottato nella mattinata di oggi, in seguito alle segnalazioni di diversi cittadini che nella giornata di ieri avevano notato la caduta di pietre, verosimilmente provocata dal violento temporale che ha colpito la città.

Il tratto chiuso

La chiusura interessa una parte della viabilità che conduce al Castello di Lombardia e alla Rocca di Cerere, con l’obiettivo di garantire la sicurezza di residenti e visitatori. Nel frattempo, il sindaco Mirello Crisafulli ha convocato una riunione della giunta comunale per valutare gli interventi necessari e definire le prossime azioni.