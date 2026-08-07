Ferragosto a Pergusa, il 14 agosto torna “La Notte dell’Assunta”: musica, cibo e dj set

Musica dal vivo, area food, dj set e momenti di condivisione nella suggestiva cornice del lago di Pergusa. Venerdì 14 agosto Piazza della Bonifica ospiterà “La Notte dell’Assunta”, uno degli appuntamenti di punta dell’estate ennese, promosso dalla Parrocchia SS. Crocifisso di Pergusa con la collaborazione della Confraternita SS. Crocifisso di Pergusa e dell’associazione Hope Aps.

L’iniziativa, realizzata con il sostegno dell’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e con il patrocinio del Comune di Enna, punta a offrire un’occasione di aggregazione alla vigilia di Ferragosto, unendo spettacolo, convivialità e tradizione religiosa.

Il programma della serata

La manifestazione prenderà il via alle 19.30 con la solenne celebrazione dell’Assunzione di Maria nella chiesa parrocchiale.

Dalle 20.45 sarà aperta l’Area Food, organizzata in collaborazione con l’Associazione Cuochi Ennesi, con la preparazione di un piatto di pasta per i partecipanti.

Alle 21 spazio alla musica live con i Titanium Rock in Dance, band catanese che proporrà un repertorio dedicato ai grandi successi rock e dance degli anni Ottanta e Novanta. A seguire, dalle 22.30, la serata proseguirà con il dj set degli Hangov3r “Whit Us”. Per tutta la durata dell’evento saranno inoltre attive l’Area Drink e la distribuzione di gadget fino a esaurimento.

Gli organizzatori: “Una festa aperta a tutti”

“La Notte dell’Assunta vuole essere un momento di festa, di incontro e di fraternità per tutta la comunità”, afferma il parroco fra’ Saverio Benenati, sottolineando il valore della ricorrenza religiosa come occasione di condivisione.

Per il rettore della Confraternita, Pietro Sutera, la manifestazione rappresenta “il frutto della collaborazione tra realtà diverse che condividono l’obiettivo di offrire un evento gratuito e aperto a tutti”.

Sulla stessa linea il presidente di Hope Aps, Walter Cardaci: “Abbiamo lavorato con entusiasmo per organizzare una serata dedicata soprattutto a chi resta in città durante Ferragosto, ma aperta anche ai visitatori che vorranno raggiungere Pergusa per vivere una notte di musica, buon cibo e aggregazione”.

Foto tratta dal profilo Facebook della Parrocchia SS Crocifisso di Pergusa