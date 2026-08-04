Estate sul Lago, a Pergusa nuovi appuntamenti tra spettacoli e attesa per la Notte dell’Assunta

Prosegue il programma di “Estate sul Lago 2026″, la rassegna organizzata dalla Parrocchia del Santissimo Crocifisso di Pergusa, che nelle scorse settimane ha proposto una serie di iniziative dedicate alla comunità e ai visitatori.

Dopo gli appuntamenti già svolti, il calendario entra nel vivo con due eventi in programma nei prossimi giorni.

Sabato il Joker Show

Sabato 8 agosto, dalle 20.30, il cortile della parrocchia ospiterà il Joker Show, accompagnato da una cena con guastelle, prevista su prenotazione.

«Estate sul Lago non è soltanto un calendario di eventi, ma un’occasione per favorire l’incontro tra le persone e valorizzare Pergusa», afferma il parroco fra’ Saverio Benenati, che ha espresso soddisfazione per la partecipazione registrata nelle prime serate della manifestazione.

Il sacerdote ha inoltre ringraziato il Libero Consorzio comunale di Enna per il contributo economico destinato all’iniziativa e il Comune di Enna per il supporto garantito attraverso i servizi necessari allo svolgimento degli eventi.

Attesa per la Notte dell’Assunta

L’attenzione è già rivolta alla serata di venerdì 14 agosto, vigilia dell’Assunta, quando è in programma uno degli appuntamenti principali della rassegna estiva.

In attesa della presentazione ufficiale del programma, gli organizzatori anticipano che la manifestazione proporrà musica con dj set, un’area dedicata alla ristorazione con degustazioni e spazi per l’intrattenimento.

L’evento sarà realizzato con il sostegno della Regione Siciliana, il patrocinio del Comune di Enna e la collaborazione dell’associazione Hope Aps e della Confraternita del Santissimo Crocifisso di Pergusa.